Terre des Femmes attackiert Merz wegen 'Stadtbild'-Äußerung

BERLIN (dpa-AFX) - Die Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes übt scharfe Kritik an Äußerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zu Problemen im "Stadtbild" - vor allem für Frauen. "Der gefährlichste Ort für eine Frau ist immer noch ihr eigenes Zuhause", sagt die Bundesgeschäftsführerin von Terre des Femmes, Christa Stolle, der Deutschen Presse-Agentur. "Frauenrechte gelten für alle Frauen, und Gewalt von Männern muss gesehen, benannt und bekämpft werden, egal wo der Täter geboren wurde oder wie er aussieht."

Merz hatte - auf das Erstarken der AfD angesprochen - gesagt, dass man frühere Versäumnisse in der Migrationspolitik korrigiere und Fortschritte mache. "Aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem, und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen."