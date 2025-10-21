First American Uranium Inc. gibt die Berufung der ehemaligen kanadischen Politikerin Kerry-Lynne D. Findlay und des Bergbauexperten Joseph A. Carrabba in das Board of Directors bekannt

Vancouver, BC, 21. Oktober 2025 / IRW-Press / First American Uranium Inc. (CSE: URM) (FWB: IOR) (OTCPK: FAUMF) („First American“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Berufung von Kerry-Lynne D. Findlay und Joseph A. Carrabba in das Board of Directors des Unternehmens (das „Board“) bekannt zu geben.

Frau Findlay ist eine kanadische Anwältin, führende Unternehmensberaterin und Expertin, die für ihre jahrzehntelange Führungserfahrung in den Bereichen Recht, Politik und öffentlicher Dienst bekannt ist. Als ehemalige Kabinettsministerin hatte sie die Positionen der kanadischen Finanzministerin, stellvertretenden Verteidigungsministerin und parlamentarischen Staatssekretärin für Justiz inne. Sie vertrat British Columbia mehr als ein Jahrzehnt lang im kanadischen Unterhaus, unter anderem als Fraktionsführerin der Opposition und als Schattenministerin für Verteidigung sowie für Umwelt und Klimawandel.

Bevor sie in die Politik ging, machte Frau Findlay eine bemerkenswerte juristische Karriere als Zivilprozessanwältin auf allen Ebenen der Rechtsprechung, einschließlich des Obersten Gerichtshofs von Kanada, sowie als Verwaltungsrichterin am kanadischen Menschenrechtstribunal. Für ihre Leistungen wurde sie mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt, darunter die Ernennung zum King‘s Counsel, der Cecilia I. Johnstone Award der kanadischen Anwaltskammer und der YWCA Woman of Distinction Award.

Herr Carrabba ist ein Bergbauexperte mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz im Betrieb, im Ausbau und in der Führung aufstrebender Rohstoffunternehmen. Er war von 2005 bis 2013 in leitender Funktion bei Cliffs Natural Resources Inc. tätig, zuletzt als Chairman, President und Chief Executive Officer.

Bevor er zu Cliffs Natural Resources Inc. kam, sammelte Herr Carrabba umfassende Erfahrungen in der Bergbauindustrie in Kanada, den Vereinigten Staaten, Asien, Australien und Europa. Er war über 20 Jahre lang in verschiedenen Führungspositionen beim globalen Bergbauunternehmen Rio Tinto tätig, unter anderem als President und Chief Operating Officer von Rio Tintos Diavik Diamond Mines, Inc. in den Nordwest-Territorien. Darüber hinaus war Herr Carrabba Mitglied zahlreicher Boards verschiedener börsennotierter Unternehmen, darunter Key Bank, Lithium-X, Fura Gems, Newmont Mining, Timken Steel, AECON und NioCorp.