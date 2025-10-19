Börsengeschichte: Am 19. Oktober 1987 brachte der "Schwarze Montag" die Börsen und Michael Milkens Junk Bond-Imperium zu Fall

Am 19. Oktober 1987 erlebte die Welt einen der dramatischsten Tage der Finanzgeschichte – den sogenannten "Schwarzen Montag". Innerhalb eines einzigen Handelstages verlor der Dow-Jones-Index 22,6 % seines Wertes, was bis heute den größten prozentualen Tagesverlust in der Geschichte des US-amerikanischen Aktienmarktes darstellt. Ähnliche Einbrüche erlebten auch andere große Indizes weltweit.





Was diesen Tag so besonders macht, ist, dass es keinen einzelnen Auslöser gab. Der Crash war vielmehr das Resultat einer Verkettung struktureller Überhitzungen, automatisierter Handelsmechanismen und riskanter Finanzinnovationen, die das System extrem anfällig machten. Der "Schwarze Montag" beendete die Ära feindlichen Übernahmen, wie Olivers Stone Oscar-prämiertes Meisterwerk "Wall Street" nachgezeichnet hat...



