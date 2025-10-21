Rekordwachstum bei LAIQON AG: AuM explodiert seit HV 2025
LAIQON AG erreicht mit einem organischen Wachstum der verwalteten Vermögen um 450 Mio. EUR einen bedeutenden Meilenstein und erfüllt seine Jahresprognose mit einem Gesamtvermögen von 10,2 Mrd. EUR.
- LAIQON AG verzeichnet seit der Hauptversammlung am 28. August 2025 einen organischen Anstieg der Assets under Management (AuM) um 450 Mio. EUR.
- Der AuM-Stand beträgt zum 30. September 2025 insgesamt 10,2 Mrd. EUR, was einem Wachstum von 4,6 % entspricht.
- Der LAIQON-Konzern hat die eigene Guidance für 2025 erreicht, die einen AuM-Anstieg auf 10,0 - 11,5 Mrd. EUR vorsah.
- Im Segment Asset Management verwaltet LAIQON rund 7,75 Mrd. EUR, im Wealth Management 1,70 Mrd. EUR und im Digital Wealth 0,75 Mrd. EUR.
- Für 2026 werden Umsatzerlöse zwischen 53,0 und 58,0 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 4,5 bis 7,5 Mio. EUR prognostiziert.
- LAIQON AG ist ein wachsender Premium Wealth Spezialist mit Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen und bietet eine breite Palette an Produkten und Lösungen für institutionelle und private Anleger an.
