    US-Autobauer General Motors sieht im Tagesgeschäft Besserung - Aktie zieht an

    Für Sie zusammengefasst
    • GM hebt Gewinnprognose auf 9,75-10,50 USD/Aktie
    • Umsatz bleibt stabil bei 48,6 Mrd. USD, -0,3%
    • Nettogewinn bricht auf 1,3 Mrd. USD, -50% ein
    Foto: Uli Deck - dpa

    DETROIT (dpa-AFX) - Nach einem überraschend gut verlaufenen Tagesgeschäft im dritten Quartal peilt der US-Autobauer General Motors (GM) nun für das laufende Jahr einen höheren bereinigten Gewinn an. Dieser soll bei 9,75 bis 10,50 US-Dollar je Aktie ausfallen, wie es am Dienstag vom Konzern in Detroit hieß. Bisher standen 8,25 bis 10 Dollar im Plan. Unter dem Strich wird die bereits bekannte Milliarden-Abschreibung auf die Elektroautopläne jedoch den Nettogewinn schmälern. Das konnte die Anleger aber nicht mehr schrecken: Die Aktie zog im vorbörslichen US-Handel um mehr als 9 Prozent an.

    Im dritten Quartal blieb der Umsatz von GM entgegen den Erwartungen mit minus 0,3 Prozent auf 48,6 Milliarden Dollar (rund 41,7 Mrd Euro) nahezu stabil. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Sondereffekten ging zwar um 18 Prozent auf knapp 3,4 Milliarden Dollar zurück; GM schnitt damit aber vor allem im wichtigen Heimatmarkt Nordamerika robuster ab als von Analysten erwartet. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 2,80 Dollar, Experten hatten nur mit 2,27 Dollar gerechnet.

    Der auf die Aktionäre entfallende Nettogewinn brach auf 1,3 Milliarden Dollar ein und damit auf weniger als die Hälfte des Vorjahreswertes. GM-Chefin Mary Barra hatte bereits in der vergangenen Woche eingeräumt, dass die Bremse von US-Präsident Donald Trump bei der Elektroautoförderung den Konzern mindestens 1,6 Milliarden Dollar kosten werde. GM senkt nämlich die E-Auto-Produktionskapazität wegen voraussichtlich geringerer Nachfrage. Trump hatte eine Steuervergünstigung auslaufen lassen sowie dem bei Elektroautos als Vorreiter geltenden US-Bundesstaat Kalifornien das Recht entzogen, eigene Abgasvorschriften zu erlassen./men/tav/nas

    General Motors

    +10,99 %
    +3,60 %
    -1,27 %
    +8,38 %
    +9,84 %
    +45,58 %
    +61,10 %
    +62,02 %
    +121,39 %
    ISIN:US37045V1008WKN:A1C9CM

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur General Motors Aktie

    Die General Motors Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,48 % und einem Kurs von 54,55 auf Tradegate (21. Oktober 2025, 13:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der General Motors Aktie um +3,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,27 %.

    Die Marktkapitalisierung von General Motors bezifferte sich zuletzt auf 52,65 Mrd..

    General Motors zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1100 %.

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 81,00USD was eine Bandbreite von -9,58 %/+46,47 % bedeutet.






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
