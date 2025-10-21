Börsen Update Europa - 21.10. - FTSE Athex 20 stark +2,89 %

Der MDAX bewegt sich bei 30.207,55 PKT und steigt um +0,47 %. Top-Werte: AIXTRON +2,58 %, Talanx +1,81 %, Sartorius Vz. +1,59 % Flop-Werte: IONOS Group -3,91 %, ThyssenKrupp -2,36 %, Hochtief -2,03 %

Der DAX steht aktuell (13:59:46) bei 24.321,50 PKT und fällt um -0,04 %. Top-Werte: Infineon Technologies +2,58 %, MTU Aero Engines +2,37 %, Airbus +1,91 % Flop-Werte: Siemens Energy -1,64 %, Zalando -1,35 %, Siemens -1,14 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.778,59 PKT und steigt um +0,59 %.

Top-Werte: Evotec +3,75 %, Infineon Technologies +2,58 %, AIXTRON +2,58 %

Flop-Werte: IONOS Group -3,91 %, PNE -2,47 %, Eckert & Ziegler -1,59 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.695,94 PKT und steigt um +0,10 %.

Top-Werte: Infineon Technologies +2,58 %, Airbus +1,91 %, Intesa Sanpaolo +1,07 %

Flop-Werte: BNP Paribas (A) -1,87 %, Siemens Energy -1,64 %, Siemens -1,14 %

Der ATX steht bei 4.617,52 PKT und gewinnt bisher +0,06 %.

Top-Werte: BAWAG Group +1,72 %, Immofinanz +0,62 %, OMV +0,36 %

Flop-Werte: Lenzing -2,98 %, PORR -2,61 %, voestalpine -1,82 %

Der SMI bewegt sich bei 12.609,59 PKT und fällt um -0,42 %.

Top-Werte: Zurich Insurance Group +0,56 %, Swiss Re +0,52 %, Swisscom +0,35 %

Flop-Werte: UBS Group -1,19 %, Sika -0,97 %, Nestle -0,95 %

Der CAC 40 steht bei 8.242,86 PKT und gewinnt bisher +0,35 %.

Top-Werte: Edenred Bearer and /or registered shares +16,84 %, STMicroelectronics +1,93 %, Airbus +1,91 %

Flop-Werte: Eurofins Scientific -6,47 %, BNP Paribas (A) -1,87 %, Carrefour -1,00 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.741,35 PKT und gewinnt bisher +0,24 %.

Top-Werte: Assa Abloy Registered (B) +3,58 %, Getinge (B) +3,55 %, Alfa Laval +1,42 %

Flop-Werte: Securitas Shs(B) -0,68 %, SSAB Registered (A) -0,62 %, ABB -0,56 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:21) bei 4.980,00 PKT und steigt um +2,89 %.

Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +2,61 %, Viohalco +2,60 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +1,74 %

Flop-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations -1,12 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,72 %, Coca-Cola HBC -0,71 %