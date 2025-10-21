    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsUSD/JPY WährungvorwärtsNachrichten zu USD/JPY

    Bullenpower: USD/JPY springt auf 151,95600 JPY

    USD/JPY legt +0,85 % zu und erreicht 151,95600 JPY. Die Rally beschleunigt sich.

    Foto: adobe.stock.com
    Mit einem Plus von +0,85 % klettert USD/JPY auf 151,95600JPY. Starke Nachfrage am Terminmarkt unterstützt die Aufwärtsbewegung, die aktuell keine Anzeichen von Schwäche zeigt.

    USD/JPY Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,25 %
    1 Monat +2,33 %
    3 Monate +2,75 %
    1 Jahr +0,42 %

    Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 1.000JPY in USD/JPY investiert, lag der Preis bei 151,3135JPY. Heute notiert USD/JPY bei 151,95600JPY. Ihr Einsatz wäre nun 1.004,25JPY wert – ein Zuwachs von +0,42 %.

    Informationen zum Japanischen Yen

    Der Japanische Yen (JPY) zählt zu den wichtigsten Reservewährungen und gilt als sicherer Hafen in Krisenzeiten. Das Währungspaar EUR-JPY spiegelt nicht nur Handelsströme zwischen Europa und Japan wider, sondern auch globale Risikoaversion. Schwankungen im Kurs beeinflussen Exporte, Investitionen und Kapitalflüsse maßgeblich.

    Ob ein Investment in USD/JPY sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    USD/JPY

    +0,93 %
    -0,25 %
    +2,33 %
    +2,75 %
    +0,42 %
    +2,52 %
    +44,76 %
    +26,18 %
    +34,40 %
    ISIN:XC0009659910WKN:965991





    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
