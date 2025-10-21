    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIONOS Group AktievorwärtsNachrichten zu IONOS Group

    Besonders beachtet!

    209 Aufrufe 209 0 Kommentare 0 Kommentare

    IONOS Group - Aktie rauscht in die Tiefe - 21.10.2025

    Am 21.10.2025 ist die IONOS Group Aktie, bisher, um -3,91 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der IONOS Group Aktie.

    Besonders beachtet! - IONOS Group - Aktie rauscht in die Tiefe - 21.10.2025
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    IONOS Group ist ein führender europäischer Anbieter von Webhosting und Cloud-Diensten, bekannt für seinen personalisierten Kundenservice und benutzerfreundliche Plattformen, insbesondere für KMUs. Hauptkonkurrenten sind GoDaddy, Bluehost und AWS.

    IONOS Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.10.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die IONOS Group Aktie. Mit einer Performance von -3,91 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TecDAX (Performance)!
    Long
    3.526,25€
    Basispreis
    2,71
    Ask
    × 14,26
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    4.045,53€
    Basispreis
    2,65
    Ask
    × 14,10
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei IONOS Group abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -15,36 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die IONOS Group Aktie damit um +4,31 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,36 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei IONOS Group auf +57,49 %.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,59 % geändert.

    IONOS Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,31 %
    1 Monat -18,36 %
    3 Monate -15,36 %
    1 Jahr +46,28 %

    Informationen zur IONOS Group Aktie

    Es gibt 140 Mio. IONOS Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,63 Mrd.EUR wert.

    Europäische KMU wollen Kontrolle über ihre Daten zurück


    Digitale Souveränität ist auch für kleinere Unternehmen ein zentrales Kriterium bei der Wahl von IT-Dienstleistern. Das zeigt eine YouGov-Umfrage im Auftrag von IONOS unter ca. 4.500 Entscheidern in kleinen und mittelständischen Unternehmen in …

    IONOS Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die IONOS Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IONOS Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    IONOS Group

    -5,11 %
    +4,07 %
    -18,54 %
    -15,54 %
    +45,88 %
    +55,13 %
    ISIN:DE000A3E00M1WKN:A3E00M



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! IONOS Group - Aktie rauscht in die Tiefe - 21.10.2025 Am 21.10.2025 ist die IONOS Group Aktie, bisher, um -3,91 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der IONOS Group Aktie.