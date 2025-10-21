IONOS Group - Aktie rauscht in die Tiefe - 21.10.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die IONOS Group Aktie. Mit einer Performance von -3,91 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es mit der Aktie weiter?

IONOS Group ist ein führender europäischer Anbieter von Webhosting und Cloud-Diensten, bekannt für seinen personalisierten Kundenservice und benutzerfreundliche Plattformen, insbesondere für KMUs. Hauptkonkurrenten sind GoDaddy, Bluehost und AWS.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei IONOS Group abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -15,36 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die IONOS Group Aktie damit um +4,31 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,36 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei IONOS Group auf +57,49 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,59 % geändert.

IONOS Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,31 % 1 Monat -18,36 % 3 Monate -15,36 % 1 Jahr +46,28 %

Informationen zur IONOS Group Aktie

Es gibt 140 Mio. IONOS Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,63 Mrd.EUR wert.

Digitale Souveränität ist auch für kleinere Unternehmen ein zentrales Kriterium bei der Wahl von IT-Dienstleistern. Das zeigt eine YouGov-Umfrage im Auftrag von IONOS unter ca. 4.500 Entscheidern in kleinen und mittelständischen Unternehmen in …

IONOS Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die IONOS Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IONOS Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.