    Airbus auf Rekordhoch - Positive Nachrichten aus dem Sektor

    Für Sie zusammengefasst
    • Airbus-Aktien erreichen Rekordhoch bei 208,50 Euro.
    • Positive Luftfahrt-Nachrichten stützen Kursanstieg.
    • Airbus gehört zu den Top-Performern im Dax 2023.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Airbus haben am frühen Dienstagnachmittag erneut einen Rekordhoch erreicht. In der Spitze zog der Kurs der Airbus-Aktie um bis zu 2,4 Prozent auf 208,50 Euro an. Positive Nachrichten aus dem Luftfahrtsektor stützten. So hob der US-Konzern GE Aerospace die Prognose an und auch der Luftfahrt- und Rüstungskonzern RTX wurde optimistischer.

    Davon profitierten im Dax nicht nur Airbus. Auch MTU zogen an der Dax-Spitze kräftig an. Wie Medien berichteten, will außerdem der italienische Rüstungskonzern Leonardo am Dienstag ein Joint-Venture mit Airbus im Satellitengeschäft verkünden. Airbus gewannenzuletzt 2,1 Prozent. MTU verteuerten sich um 3,2 Prozent, blieben damit aber unter ihrem vor knapp zwei Wochen erreichten Rekord bei fast 400 Euro.

    Die Airbus-Aktie hat nach einer Schwächephase im April deutlich an Fahrt aufgenommen. Dabei profitierte das Papier unter anderem von der Erwartung steigender Rüstungsausgaben. Das Geschäft mit Waffen ist bei Airbus zwar deutlich kleiner als das mit Flugzeugen für die zivile Luftfahrt, dennoch rückte die Sparte bei der Bewertung des Unternehmens zuletzt stärker in den Fokus.

    Mit dem Anstieg auf das Rekordniveau am Dienstag baute die Aktie ihr Jahresplus auf mehr als ein Drittel aus. Damit gehört das Papier zu den zehn besten Titeln im deutschen Leitindex Dax in diesem Jahr. Auch in den vergangenen fünf Jahren übertraf Airbus mit einem Anstieg von mehr als 200 Prozent den Index, der in dem Zeitraum um rund 90 Prozent zulegte.

    Mit einem Börsenwert von rund 165 Milliarden Euro ist Airbus zudem eines der wertvollsten Unternehmen, die an der deutschen Börse notiert sind. Noch mehr sind aktuell nur SAP (293 Mrd Euro) und Siemens (193 Mrd) wert./ajx/zb

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,77 % und einem Kurs von 207,6 auf Tradegate (21. Oktober 2025, 14:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +3,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,47 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 292,57 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9000 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 291,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 310,00EUR was eine Bandbreite von +13,59 %/+30,42 % bedeutet.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
