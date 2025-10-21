MFE-Finanzchef übernimmt Führung von ProSieben.Sat.1
- ProSiebenSat.1 erhält neue Führung nach MFE-Übernahme.
- Marco Giordani übernimmt Vorstandsvorsitz sofort.
- Finanzvorstand-Posten interimistisch von Bob Rajan.
UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 bekommt nach der Übernahme durch MFE - Media for Europe eine neue Führung. Mit sofortiger Wirkung übernimmt Marco Giordani, bislang MFE-Finanzvorstand den Vorstandsvorsitz von Bert Habets, wie das Unternehmen am Dienstag in Unterföhring mitteilte. Habets bleibe für einen nahtlosen Übergang bis Jahresende beratend im Unternehmen, hieß es weiter.
Der Posten des Finanzvorstands wird auf Interimsbasis künftig von Bob Rajan übernommen. Er folgt auf Martin Mildner, der das Unternehmen verlassen wird. Rajan war bisher Managing Director beim US-Beratungsunternehmen Alvarez & Marsal.
Der Führungswechsel unterstreiche das Ziel, die strategische Transformation von ProSiebenSat.1 weiter zu beschleunigen, so der Medienkonzern laut Mitteilung.
Zudem tritt Markus Breitenecker, bisher Chief Operating Officer, mit sofortiger Wirkung von seinem Posten zurück. Die Position soll auf Vorstandsebene nicht neu besetzt werden./err/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ProSiebenSat.1 Media Aktie
Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,88 % und einem Kurs von 5,48 auf Tradegate (21. Oktober 2025, 14:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ProSiebenSat.1 Media Aktie um -3,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,70 %.
Die Marktkapitalisierung von ProSiebenSat.1 Media bezifferte sich zuletzt auf 1,27 Mrd..
ProSiebenSat.1 Media zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,3333EUR. Von den letzten 6 Analysten der ProSiebenSat.1 Media Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +102,58 %/+47,33 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu ProSiebenSat.1 Media - PSM777 - DE000PSM7770
Das denkt die wallstreetONLINE Community über ProSiebenSat.1 Media. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
- overweight
- neutral
- underweight
Aktionärstruktur.
https://www.digitalfernsehen.de/news/inhalte/streaming/rtl-und-joyn-darueber-jubeln-die-streamer-1160389/#google_vignette