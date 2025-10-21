Teamland fordert Führungskräfte auf, in Menschen zu investieren statt in den Hype

„Führungskräfte haben kein Werkzeugproblem, sondern ein Verhaltensproblem", sagt Najeeb Khan, CEO von Teamland. „PowerPoint-Präsentationen und einzelne KI-Tage ändern nichts daran, wie die Arbeit erledigt wird. Gewohnheiten schon. Unsere AI First-Programme bringen Teams von der anfänglichen Neugier zur sicheren, messbaren Nutzung."

TORONTO, 21. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Teamland hat heute davor gewarnt, dass der KI-„Goldrausch" innerhalb von Unternehmen ins Stocken gerät – und zwar nicht wegen der Tools, sondern wegen der Bereitschaft der Mitarbeitenden. In einer neuen Stellungnahme fordert das Unternehmen die Abschaffung des „Schulungstheaters" und fordert Führungskräfte auf, in praktische Weiterbildungsmaßnahmen zu investieren, mit denen sich das Versprechen der KI in der täglichen Praxis umsetzen lässt.

Der Ansatz von Teamland konzentriert sich auf die Einführung auf Workflow-Ebene, unter Verwendung von aufgabenspezifischen Anwendungsfällen, praktischen Beispielen und messbaren Ergebnissen, einschließlich Zeitersparnis, Fehlerreduzierung und erhöhtem Durchsatz. Das Portfolio umfasst AI First Fundamentals für unternehmensweites Wissen, Studio für rollenbasierte Übungen und Strategy für Leadership-Anpassung, Governance und Change Enablement.

In der Stellungnahme werden drei Maßnahmen für Führungskräfte beschrieben, die schnell Ergebnisse erzielen wollen:

Behandeln Sie KI als Aufbau von Fähigkeiten, nicht als Event. Binden Sie die Ausbildung an reale Prozesse und KPIs. Machen Sie das Üben damit sicher. Nutzen Sie Sandboxes und „Zeig, was du gemacht hast"-Rituale, um das Lernen zu normalisieren. Messen Sie die Umsetzung, nicht die Anwesenheit. Verfolgen Sie die Nutzung des Workflows, die Qualität der Ergebnisse und die Auswirkungen auf das Unternehmen.

„Unternehmen, die KI jetzt einsetzen, werden in den nächsten zwölf Monaten einen Lern- und Wettbewerbsvorteil erzielen", so Khan weiter. „Wer auf die perfekte Richtlinie wartet, wird zusehen, wie schnellere Mitbewerber vorbeiziehen."

Teamland bietet seine Programme sowohl virtuell als auch vor Ort in ganz Nordamerika und Europa über ein Netzwerk von Unternehmenstrainern und Fachleuten an.

Teamland ist ein globaler Anbieter von KI-Schulungen und KI-Workshops für Unternehmen, der seinen Kunden dabei hilft, KI zu implementieren und Mitarbeitende schnell effektiv weiterzubilden. Mit seinen markenrechtlich geschützten AI First-Programmen (Fundamentals, Studio und Strategy) bietet Teamland praxisnahe, ergebnisorientierte KI-Schulungen für Mitarbeitende in virtuellen und Präsenzformaten in Nordamerika und Europa an. Teamland wird von Teams bei Amazon, Disney, Shopify, Google und Spotify geschätzt und hat weltweit bereits über 25.000 Mitarbeitende geschult. Das Unternehmen unterhält Delivery Hubs in San Francisco, New York City, Seattle, Chicago, Los Angeles (USA), London, Berlin, Paris, Amsterdam, Zürich (Europa) sowie in Toronto und Vancouver (Kanada) und weitere weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter teamland.com/training/ai-first

