Jenoptik mit viel Dynamik

Ausgehend von dem aktuellen Jahrestief bei 14,36 Euro konnte ein erster Test des Horizontalwiderstandes bei 20,70 Euro bereits gegen Ende Juli vollzogen werden, dort wurde Jenoptik jedoch zur Unterseite zurückgedrängt und fiel zeitweise auf 16,04 Euro zurück. Nun attackiert die Aktie ein weiteres Mal diese Hürde, womit sich seit dem Apriltief eine klassische 123-Erholungsbewegung ergeben könnte, die geradewegs an die übergeordnete Abwärtstrendkanalbegrenzung führen dürfte. Im Erfolgsfall könnten hieraus dynamische Kursgewinne hervorgehen.

Ein Tagesschlusskurs oberhalb von 21,00 Euro würde die positive Signallage verstärken und erste Gewinne in den Bereich von 22,66 und darüber den 200-Wochen-Durchschnitt bei 23,88 Euro ermöglichen zu vollziehen. Übergeordnet kann nach Elliot darüber sogar ein Sprung auf 25,30 und damit den übergeordneten Abwärtstrend abgeleitet werden. Kurzfristige Abpraller sollten ab jetzt im Idealfall um 19,11 Euro enden. Ein Rückfall darunter würde nämlich die Verlustrisiken auf 17,94 Euro erheblich steigern. Das Momentum steht derzeit aber sehr stark zugunsten bullischer Marktteilnehmer.

Jenoptik AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Fazit: Sobald Jenoptik einen Tagesschlusskurs oberhalb von 21,00 Euro erzielt, könnte im Anschluss eine Kaufwelle bis auf 25,30 Euro starten, sollte zur Sicherheit aber noch durch einen klaren Wochenschlusskurs bestätigt werden. Durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN MM64F0 würde sich hierdurch eine Gesamtrenditechance von 300 Prozent ergeben, Ziel des Scheins läge rechnerisch dann bei 0,61 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig den Bereich von 19,50 Euro gemessen am Basiswert nicht überschreiten, im Schein würde sich ein äquivalenter Stopp-Kurs von 0,03 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sollten Investoren hierbei aber gut einige Monate einplanen, bis die Handelsidee vollständig aufgeht. Die nächsten Quartalszahlen wird das Unternehmen am 12. November vorlegen, weshalb an diesem Tag mit erhöhter Volatilität zu rechnen ist.

Strategie für fallende Kurse WKN: MM64F0 Typ: Closed End Turbo Short akt. Kurs: 0,135 - 0,141 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 19,30 Euro Basiswert: Jenoptik AG KO-Schwelle: 19,30 Euro akt. Kurs Basiswert: 20,54 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 0,61 Euro Hebel: 14,6 Kurschance: + 300 Prozent Börse Frankfurt

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.