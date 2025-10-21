Die Kunst des klugen Einkaufs

Der Immobilienmarkt zieht wieder an, Zinsen stabilisieren sich, die Nachfrage steigt langsam. Und genau das ist die Gelegenheit, auf die viele gewartet haben. Allerdings sind sie 3 Jahre zu spät, denn die richtig guten Gelegenheiten gab es, als der Markt in Schockstarre stand. Als Makler nichts mehr verkauft bekamen. Als Banken keine Darlehen mehr an den Mann brachten. Als Bauträger Ihre Objekte stoppen mussten und viele Insolvenz angemeldet haben. Als der Verkäufermarkt sich in einen Käufermarkt verwandelt hatte. Wer damals - und heute – also zu jeder Zeit weiß, wie man Gelegenheiten erkennt, überzeugend und clever auftritt, wird immer zu den Gewinnern gehören.

Fuat und Marta Akar wissen, wovon sie sprechen: Die Mentoren für finanzielle Freiheit haben jahrelang konsequent und mit Geschick ein ansehnliches Immobilienportfolio international aufgebaut. Als Unternehmer und Investoren übertreffen sie Jahr für Jahr ihre Erfolge.

Seit 2014 begleiten Sie Unternehmer aus dem Mittelstand nachweislich zum Erfolg. 2018 wurden Sie vom Bundespräsidenten a.D. Christian Wullf sogar als TOP CONSULTANT aus-gezeichnet und gehörten somit schon 4 Jahre nach Gründung zu den besten Mittelstandsberatungen Deutschlands. . Seit 2019 haben auch Angestellte und Selbständige die Möglichkeit im in ihrem Business-Mentoring online begleitet zu werden um mit Business, Immobilieninvestments und Börsenhandel finanzielle Freiheit zu erreichen. Mit klarem Mindset, Strategie – und viel Feingefühl.

Insbesondere beim Immobilienkauf geht es nie nur um Zahlen, sagen sie. Es geht um Menschen.

Psychologie schlägt Quadratmeter

„Viele etwa lassen sich vom Preis im Exposé abschrecken“, sagt Fuat Akar. Ein klassischer Fehler. Denn die Zahl im Inserat ist nicht mehr als eine Wunschvorstellung des Verkäufers. Entscheidend ist, was sich verhandeln lässt – und was dahintersteht. Bei Fuat und Marta Akar beginnt die Kaufentscheidung nicht mit dem Kaufpreis, sondern mit einer Frage: Warum verkauft jemand wirklich? Eigentümer, die Ihren Ruhestand genießen möchten und nach mehr als zehn Jahren Haltedauer steuerfrei verkaufen wollen. Eine Familie oder Erbengemeinschaft, die sich überworfen hat. Ein Paar, das auseinandergeht und die Immobilie als verbindende Fessel schnell loswerden möchte. Oder Auswanderer, die einen neuen Lebens-abschnitt beginnen.

Hinter vielen Verkaufsgründen stecken mitunter emotionale Motive und oftmals große Probleme. Wer sie erkennt – und respektvoll damit umgeht –, kauft nicht nur günstiger, sondern klüger. „Im Einkauf liegt der Gewinn“, betont Marta Akar. „Und den sichert man sich über echtes Interesse. So traurig die dahinterstehenden Informationen manchmal auch sein können. Wenn man sich zudem bemüht, mit dem Kauf und weiteren Aktionen deren Probleme zu lösen, sind die Verkäufer einem sogar dankbar.“

Das richtige Mindset beim Kauf

„Viele denken, der Preis sei fix. Dabei ist er oft eine Einladung zum Gespräch. Wer sich traut, hat die Nase vorn“, sagt Fuat. In Ihrem Mentoring werden die Teilnehmer deshalb an die Hand genommen, schon bei der ersten Besichtigung einen Draht zum Verkäufer aufzubauen – statt nur Mängel oder Mietrenditen anzusprechen. Sie werden angeleitet, wie sie dem Makler die richtigen Fragen stellen. Und vor allem: Wie sie mit einem strukturierten Finanzierungskonzept auftreten, das Professionalität und Erfahrung ausstrahlt.

Ein zentrales Werkzeug hier: die 110-Prozent-Finanzierung. Wenn die Analyse hinsichtlich, Mietpotential, Lage, Substanz und Aufwertungsmaßnahmen positiv ausfällt, wird bei der Bank eine 110-Prozent-Finanzierung angestrebt. Nachdem die Verkäufer überzeugt wurden, kommt man in die nächste Runde. Der Banker muss nun ebenfalls überzeugt werden, dass dieses Objekt mit der aktuellen Ist-Miete und den geplanten Maßnahmen ein „sicherer Deal“ ist. Je weniger Risiken und mehr Überschuss nach Zins und Tilgung die Banken sehen, des-to eher Finanzieren sie zwischen 100 und 110 Prozent, also inklusive der Nebenkosten. Wer diese Strategien beherrscht druckt im wahrsten Sinne des Wortes Geld. Denn es ermöglicht, ohne einen einzigen Euro Eigenkapital an Cashflow zu gelangen.

Doch es dreht sich nicht alles ums Geld. Auch bei den Verkäufern nicht. Nicht wenige Ver-äußerer entscheiden sich nicht für das höchste Gebot – sondern für das beste Gefühl. „Wir erleben oft“, erzählt Fuat, „dass ein Eigentümer sagt: Bei Ihnen weiß ich, dass die Immobilie und unsere langjährigen Mieter in guten Händen sind.“ Denn viele der Mentees sind keine Investoren im klassischen Sinne. Es sind Paare mit Kindern, Menschen mit Werten. Und genau das kann ein Vorteil sein – wenn man es richtig kommuniziert. Fuat und Marta zeigen deshalb nicht nur worauf es in der Kalkulation und Vertragsdetails ankommt. Sie trainieren Auftritt, Körpersprache, Energie und wie man Verbindung schafft. Denn oft entscheidet der ehrliche persönliche Eindruck – ohne dem Verhandlungspartner etwas vorzumachen.

So haben es ihre Mentees nachweislich geschafft, Preise für solide Mehrfamilienhäuser um 35% zu reduzieren und nachhaltig 2-stellige Renditen zu erzielen. Weil sie sich mehr auf das Lösen des Problems, als auf die Substanz fokussiert haben.

Immobilien als Cashflow-Maschine

Die meisten Menschen kaufen Immobilien, um persönlich darin zu wohnen. Doch Fuat und Marta Akar setzen konsequent auf Kapitalanlagen – bei sich selbst und bei ihrer Mission:

- Vernünftige Bruttorenditen, die schon ab dem ersten Monat Cashflow generieren.

- Mietsteigerungs- oder Raumerweiterungspotential, um den Ertrag zu steigern.

- 110-Prozent-Finanzierung, wenn möglich – also Kaufpreis plus Kaufnebenkosten durch Fremdkapital.

- Steuerlich optimierte Strukturen, etwa durch die Gestaltung der Restnutzungsdauer oder gezielte Aufwertungen.

Es geht dabei nicht um Spekulation – sondern um planbaren Vermögensaufbau. „Ein Immobilienkauf ist ein mächtiger Schritt in Richtung Freiheit“, sagt Marta Akar. Viele ihrer Klienten kündigen nach so einem Investment sogar ihren Job, da der Überschuss mindestens dem früheren Gehalt entspricht. Das ist der Moment, bei dem ihre Mentees realisieren: „Ich bin tatsächlich finanziell frei!“.

Aber um das zu erreichen, muss man zuvor sein Mindset und die Perspektive verändern. Das zeigt sich auch in der Auswahl der Objekte: Statt „erst einmal klein anzufangen“, wie es viele Online-Coaches empfehlen und sich auf vermeintlich sichere Eigentumswohnungen zu stürzen, ermutigen die Akars ihre Mentees, direkt groß zu denken: Mehrfamilienhäuser, Studentenheime, Geschäftshäuser.

Dabei macht es oft zu Beginn keinen Sinn über Holding-Strukturen nachzudenken, sondern erstmal die Steuerlichen Vorteile auf persönlicher Ebene auszureizen. Einige Teilnehmer schaffen es nachweislich, bis zu 3 Jahre steuerfreie Mieteinnahmen zu erzielen. Das sind Strategien, die kaum ein Steuerberater kombinieren kann.

Immobilien können also ein Gamechanger beim Vermögensaufbau sein – doch nur, wenn man sie strategisch einsetzt. Fuat und Marta sagen es ihren Mentees immer wieder: Es geht nicht darum, jede Fliese zu analysieren. Ein Mehrfamilienhaus, das seit 1995 pausenlos vermietet ist, wird morgen nicht in sich zusammenstürzen. Es geht darum, dass dein Geld für dich arbeitet. Dass du Zeit gewinnst. Und dass du endlich entscheidest – über dein Leben. Das Ziel ist nicht die Immobilie. Das Ziel ist die Freiheit. Und Geld ist nur das Werkzeug dazu.