ROUNDUP
Lufthansa tauft Hoffnungsträgerin mit Problemen
- Boeing 787 "Frankfurt am Main" als Hoffnungsträger
- Business-Class-Sitze noch nicht zugelassen, gesperrt
- Lufthansa plant 100 neue Langstreckenflugzeuge bis 2030
FRANKFURT (dpa-AFX) - Noch geht sie mit gesperrten Sitzreihen an den Start, doch die Boeing 787 mit dem Taufnamen "Frankfurt am Main" ist Hoffnungsträgerin für die Lufthansa . Als erstes Flugzeug des US-Herstellers ist sie mit der eigens für Lufthansa entworfenen "Allegris"-Kabine ausgestattet, die Passagieren mehr Komfort und der Airline mehr Gewinn bringen soll.
Zur feierlichen Taufe des 200 Millionen Euro teuren Dreamliners fehlt weiterhin die Zulassung der US-Flugaufsicht FAA für die eigens entworfenen Sitze in der Business-Class. Die teuren Möbel müssen daher mit Ausnahme der ersten Reihe bis auf weiteres auf den Flügen gesperrt bleiben. 24 von 28 Business-Sitzen bleiben derzeit auf jedem Flug leer. Das muss sich schnell ändern, denn ohne die teuren Business-Tickets sind die Interkontinental-Flüge nicht profitabel zu betreiben. Die Zulassung der Sitze könnte sich nach Einschätzung von Lufthansa-Chef Carsten Spohr noch leicht verzögern, weil die FAA zu den derzeit in den USA geschlossenen Behörden gehört.
Spohr bezeichnet das Flugzeug trotz der Einschränkung als "Meilenstein auf dem Weg unserer Flottenmodernisierung". Es stehe für "Milliardeninvestitionen in das Premiumerlebnis am Standort Frankfurt". Bis 2030 will die Gruppe rund 100 neue Langstreckenflugzeuge einflotten, von denen rund die Hälfte am Drehkreuz Frankfurt stationiert wird.
Kranich-Airline in Schwierigkeiten
Die Lieferschwierigkeiten des US-Produzenten - auch die wesentlich größere Boeing 777-X lässt auf sich warten - gehören zu den Hauptgründen für die wirtschaftliche Misere der Haupt-Airline im Lufthansa-Konzern, die zuletzt Verluste eingeflogen hat. Nach den Worten Spohrs wird sie auch im laufenden Jahr "mehr oder weniger" nichts verdienen.
41 Dreamliner haben die Deutschen insgesamt bestellt. Erst sieben sind bislang im Dienst - einschließlich einer Vorablieferung von sechs Flugzeugen mit Standard-Kabine, die eine chinesische Airline in der Corona-Krise nicht abnehmen konnte.
Die neuen Flugzeuge brauchen laut Vorstandspräsentation bis zu 26 Prozent weniger Kerosin als ihre Vorgängerinnen, stoßen entsprechend weniger CO2 aus und könnten mit den neuen Sitzen auch zu deutlich höheren Erträgen vermarktet werden. Das zeigen Erfahrungen vom zweiten Drehkreuz in München, wo die Allegris-Sitze in Airbus -Jets der Lufthansa bereits seit Mai 2024 im Angebot sind.
Hessen will Luftverkehr entlasten
Bei der Taufe des Flugzeugs mit standortgerechtem Apfelwein hat Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) dem Unternehmen weitere Unterstützung im Kampf gegen hohe Standortkosten zugesagt. "Ein internationales Drehkreuz wie Deutschland kann sich staatlich verordnete Wettbewerbsnachteile nicht länger leisten", sagt der Regierungschef. Die Bundesregierung müsse jetzt dringend das im Koalitionsvertrag versprochene Entlastungspaket auf den Weg bringen. "Dazu gehören eine deutlich niedrigere Luftverkehrssteuer, niedrigere Gebühren für Luftsicherheit und Flugsicherung und weniger regulatorische Vorgaben zum Klimaschutz."
Die Boeing 787 mit der Kennung D-ABPF ist bereits die siebte Lufthansa-Maschine, die seit 1960 den Namen des größten deutschen Drehkreuzes Frankfurt trägt./ceb/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 187,2 auf Tradegate (21. Oktober 2025, 14:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -1,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,00 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 8,66 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,5000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von -30,90 %/-3,26 % bedeutet.
Community Beiträge zu Deutsche Lufthansa - 823212 - DE0008232125
