    Jefferies hebt Ziel für PVA Tepla auf 37 Euro - 'Buy'

    • Jefferies hebt Kursziel für PVA Tepla auf 37 Euro.
    • Einstufung bleibt bei "Buy", positive Aussichten begrenzt.
    • Quartalszahlen werden ordentlich, aber nicht herausragend.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für PVA Tepla von 33 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die anstehenden Zahlen des Technologiekonzerns dürften ein ordentliches, aber nicht so herausragendes Quartal wie im Sommer belegen, schrieb Constantin Hesse in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Angesichts der ordentlichen Kursentwicklung seit Jahresbeginn sei ein weiteres positives Überraschungspotenzial fraglich./rob/gl/ag

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PVA TePla Aktie

    Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 30,78 auf Tradegate (21. Oktober 2025, 13:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PVA TePla Aktie um +10,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,67 %.

    Die Marktkapitalisierung von PVA TePla bezifferte sich zuletzt auf 675,99 Mio..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von -9,91 %/+25,48 % bedeutet.


