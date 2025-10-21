    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCoca-Cola AktievorwärtsNachrichten zu Coca-Cola

    Zuckerfreie Getränke gefragt

    177 Aufrufe 177 0 Kommentare 0 Kommentare

    Coca-Cola legt im Quartal stärker zu als erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Coca-Cola Umsatz im Q3 um 5% auf 12,5 Mrd. USD gestiegen.
    • Bereinigter Gewinn je Aktie stieg um 6% auf 0,82 USD.
    • Unternehmen erwartet organisches Umsatzplus von 5-6%.
    Zuckerfreie Getränke gefragt - Coca-Cola legt im Quartal stärker zu als erwartet
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ATLANTA (dpa-AFX) - Die Verbraucher greifen bei den Getränken des Softdrink-Herstellers Coca-Cola trotz höherer Preise weiter kräftig zu. Der Umsatz des US-Konzerns zog im dritten Quartal im Jahresvergleich um 5 Prozent auf 12,5 Milliarden US-Dollar an, wie der Konkurrent von Pepsico am Dienstag mitteilte. Aus eigener Kraft steigerte Coca-Cola die Erlöse um 6 Prozent und damit stärker als von Analysten erwartet. Die Aktie legte vorbörslich um mehr als zwei Prozent zu.

    Auch der von Analysten stark beachtete bereinigte Gewinn je Aktie fiel besser aus als gedacht, er stieg um 6 Prozent auf 0,82 Dollar. Unter dem Strich verdiente der Konzern mit knapp 3,7 Milliarden Dollar 30 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen höhere Aufwendungen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu PepsiCo Inc!
    Short
    164,05€
    Basispreis
    0,91
    Ask
    × 14,42
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    143,37€
    Basispreis
    0,97
    Ask
    × 13,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Das allgemeine Umfeld sei weiterhin schwierig, sagte Unternehmenschef James Quincey laut Mitteilung. Das Unternehmen habe seine Pläne bei Bedarf angepasst und in Wachstum investiert. So sind etwa die von Coca-Cola angebotenen zuckerfreien Limonaden gefragt, ebenso wie kleinere Flaschen und Dosen, zu denen die Verbraucher angesichts gestiegener Lebenshaltungskosten momentan greifen. Die Ergebnisziele für das Gesamtjahr 2025 bestätigte der Manager. Auch die längerfristigen Prognosen könne das Unternehmen erreichen.

    Der US-Getränkekonzern erwartet beim Umsatz weiterhin ein organisches Plus von fünf bis sechs Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll, wie zuletzt geplant, im Vergleich zu den 2024 erzielten 2,88 Dollar um rund drei Prozent zulegen./mne/lew/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PepsiCo Aktie

    Die PepsiCo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,90 % und einem Kurs von 60,58 auf Tradegate (21. Oktober 2025, 14:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PepsiCo Aktie um +3,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,04 %.

    Die Marktkapitalisierung von PepsiCo bezifferte sich zuletzt auf 181,79 Mrd..

    PepsiCo zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,6013. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9200 %.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Coca-Cola - 850663 - US1912161007

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Coca-Cola. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Zuckerfreie Getränke gefragt Coca-Cola legt im Quartal stärker zu als erwartet Die Verbraucher greifen bei den Getränken des Softdrink-Herstellers Coca-Cola trotz höherer Preise weiter kräftig zu. Der Umsatz des US-Konzerns zog im dritten Quartal im Jahresvergleich um 5 Prozent auf 12,5 Milliarden US-Dollar an, wie der …