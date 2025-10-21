Lockheed Martin liefert Rekordzahlen – Dividende steigt, Auftragsbuch platzt!

Lockheed erzielte im Quartal einen operativen Cashflow von 3,7 Milliarden US-Dollar und einen freien Cashflow von 3,3 Milliarden US-Dollar – beides über den Erwartungen. Der Konzern meldete zudem einen Rekordauftragsbestand von 179 Milliarden US-Dollar, was mehr als zwei Jahren Umsatz entspricht. Aktionäre dürfen sich über eine Dividendenerhöhung um 5 Prozent auf 3,45 US-Dollar je Aktie und eine Aufstockung der Rückkaufgenehmigung um zwei Milliarden US-Dollar auf insgesamt neun Milliarden US-Dollar freuen.

Lockheed Martin hat im dritten Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen und seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Der weltgrößte Rüstungskonzern profitierte von der anhaltend hohen Nachfrage nach Kampfjets und Raketen vor dem Hintergrund globaler Spannungen. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 9 Prozent auf 18,6 Milliarden US-Dollar und übertraf die Marktschätzung von 18,52 Milliarden. Der bereinigte Gewinn lag mit 6,95 US-Dollar je Aktie deutlich über der Analystenerwartung von 6,35 US-Dollar.

CEO Jim Taiclet erklärte, die Ergebnisse spiegelten "die starke operative Leistung und die wachsende Nachfrage nach dem Verteidigungstechnologie-Portfolio von Lockheed Martin" wider. Die jüngsten Großaufträge für die Hubschrauberprogramme CH-53K und PAC-3 MSE seien die größten in der Geschichte dieser Bereiche. Zudem sicherte sich Lockheed Martin zu Beginn des vierten Quartals neue Verträge für die nächsten beiden Produktionsserien seiner F-35-Jets, was die langfristige Auftragsbasis weiter stärkt.

Im dritten Quartal lieferte Lockheed Martin 143 F-35-Jets aus – ein neuer Rekord. Das Unternehmen investiert weiter massiv in digitale Infrastruktur und Fertigungskapazitäten, um die steigende Nachfrage zu bedienen. Zu den wichtigsten neuen Aufträgen zählt ein Pentagon-Deal über 12,5 Milliarden US-Dollar für 296 F-35-Jets, ein Marinevertrag über rund 11 Milliarden US-Dollar zum Bau von bis zu 99 CH-53K-Hubschraubern und ein Auftrag über fast 10 Milliarden US-Dollar für Patriot-Raketen.

Taiclet verwies zudem auf die wachsende Rolle Lockheeds in nationalen Verteidigungsinitiativen, darunter das 175 Milliarden US-Dollar schwere Raketenabwehrsystem "Golden Dome" der US-Regierung. "Aufgrund der Effektivität und Zuverlässigkeit unserer Produkte hält die starke Nachfrage seitens der Kunden – sowohl in den Vereinigten Staaten als auch bei unseren Verbündeten – weiterhin an", sagte Taiclet.

Für 2025 rechnet Lockheed Martin nun mit einem Umsatz zwischen 74,25 und 74,75 Milliarden US-Dollar und einem Gewinn von 22,15 bis 22,35 US-Dollar je Aktie. Der operative Cashflow soll 8,5 Milliarden US-Dollar, der freie Cashflow 6,6 Milliarden US-Dollar erreichen.

Die Aktie profitiert von den Rekordzahlen und legt vorbörslich zunächst leicht zu. Seit Jahresbeginn haben die Titel etwas mehr als 4 Prozent dazugewonnen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

