PANTAFLIX & PAL Next AG: Kapitalerhöhung & 2025 Prognose-Update

    Die PAL Next AG plant eine Kapitalerhöhung von 750.000 Euro durch neue Aktien, um 2025 finanziell gestärkt zu starten. Trotz angepasster EBIT-Prognosen bleibt die Liquidität stabil.

    Foto: Sven BÃhren - stock.adobe.com
    • Der Vorstand der PAL Next AG hat einen Vertrag über eine Sachkapitalerhöhung in Höhe von 750.000 Euro abgeschlossen.
    • Die Kapitalerhöhung erfolgt durch die Ausgabe von 595.238 neuen Aktien ohne gesetzliches Bezugsrecht der Aktionäre.
    • Die Durchführung der Kapitalerhöhung ist für das Jahr 2025 geplant.
    • Die Umsatzprognose für 2025 bleibt zwischen 21 Millionen und 23 Millionen Euro.
    • Die EBIT-Prognose wurde auf eine Bandbreite von -1.250 TEUR bis -550 TEUR angepasst (zuvor -500 TEUR bis +200 TEUR).
    • Die Anpassung der Prognose hat keine Auswirkungen auf die Liquiditätslage der PAL Next AG.

    Der Kurs von PANTAFLIX lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,2650EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,80 % im Plus.


    PANTAFLIX

    ISIN:DE000A12UPJ7WKN:A12UPJ





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
