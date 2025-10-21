Gewinnexplosion: Dieses Unternehmen übertrifft die Analystenschätzungen deutlich

Der Umsatz kletterte im Quartal um 24 Prozent auf 12,18 Milliarden US-Dollar nach 9,84 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Auf bereinigter Basis stieg der Erlös um 26 Prozent auf 11,31 Milliarden US-Dollar. Der operative Gewinn legte um 26 Prozent auf 2,3 Milliarden US-Dollar zu.

GE Aerospace hat im dritten Quartal seinen Gewinn kräftig gesteigert und damit die Erwartungen der Analysten klar übertroffen. Das in Evendale im US-Bundesstaat Ohio ansässige Unternehmen erzielte einen Nettogewinn von 2,16 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 2,02 US-Dollar je Aktie. Ohne einmalige Posten lag der bereinigte Gewinn aus fortgeführten Geschäften bei 1,66 US-Dollar je Aktie. Analysten von Zacks Investment Research hatten im Schnitt mit 1,46 US-Dollar gerechnet.

Prognose für das Gesamtjahr angehoben

Angesichts der starken Entwicklung im Quartal schraubt GE Aerospace seine Erwartungen für das Gesamtjahr nach oben. Das Unternehmen rechnet nun mit einem bereinigten Gewinn zwischen 6,00 und 6,20 US-Dollar je Aktie. Zuvor lag die Spanne bei 5,60 bis 5,80 US-Dollar. Zudem erwartet der Konzern ein Umsatzwachstum im hohen Zehnprozentbereich, nachdem bislang lediglich von mittleren Zehnerwerten die Rede war.

Die durchschnittliche Prognose der Analysten liegt derzeit bei 5,92 US-Dollar je Aktie und einem Umsatzplus von rund 15,7 Prozent. Im vorbörslichen Handel legte die Aktie um mehr als zwei Prozent auf etwa 309 US-Dollar zu.

CEO sieht Fortschritte durch "Flight Deck"-Modell

GE Aerospace-Chef H. Lawrence Culp Jr. zeigte sich zufrieden mit den Ergebnissen. "Unser proprietäres Lean-Operating-Modell Flight Deck basiert auf einer kundenzentrierten Kultur der kontinuierlichen Verbesserung. Wir sehen in diesem Quartal, wie sich diese Arbeit in starken Service- und Triebwerkslieferungen niederschlägt", sagte Culp. Die Investitionen in die Haltbarkeit der LEAP-Triebwerke und in die "Zukunft des Fliegens" würden den Konzern weiter voranbringen.

Neue Partnerschaft mit Hanwha Aerospace

Parallel zu den Quartalszahlen gab GE Aerospace eine Kooperation mit Hanwha Aerospace aus Südkorea bekannt. Wie die Nachrichtenagentur Yonhap meldete, unterzeichneten beide Unternehmen eine Absichtserklärung zur gemeinsamen Entwicklung und Produktion von Marine-Gasturbinenpaketen in Südkorea.

Die Zusammenarbeit umfasst die lokale Fertigung von Komponenten sowie die Endmontage kompletter LM2500- und LM500-Triebwerkspakete. Laut Yonhap soll die Partnerschaft Kosten senken, Lieferzeiten verkürzen und die globale Lieferkette im maritimen Verteidigungssektor stärken.

Ausblick: Rückenwind für die nächste Wachstumsphase

Mit dem kräftigen Umsatzsprung, einer verbesserten Profitabilität und neuen industriellen Kooperationen zeigt GE Aerospace, dass die Fokussierung auf das Luftfahrtgeschäft Früchte trägt. Der Konzern sieht sich gut aufgestellt, um das Momentum in den kommenden Quartalen fortzusetzen und seine Position im globalen Luftfahrtmarkt weiter auszubauen.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die GE Aerospace Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,88 % und einem Kurs von 268EUR auf Tradegate (21. Oktober 2025, 14:41 Uhr) gehandelt.

