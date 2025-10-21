Coinbase kauft Krypto-Investmentplattform Echo für 375 Millionen US-Dollar

Damit setzt Coinbase seine aggressive Expansionsstrategie fort – Echo ist bereits die achte Übernahme des Unternehmens in diesem Jahr. Erst vor wenigen Wochen hatte Coinbase die Token-Management-Plattform LiquiFi und zuvor den Derivatehändler Deribit übernommen.

Coinbase , die größte US-Kryptobörse, hat laut einem Bericht des Wall Street Journals eine Vereinbarung zur Übernahme der On-Chain-Investmentplattform Echo getroffen. Der Kaufpreis liegt demnach bei rund 375 Millionen US-Dollar und wird in einer Kombination aus Bargeld und Aktien bezahlt.

Strategische Wette auf On-Chain-Finanzierung

Echo hat sich auf sogenannte "onchain capital formation" spezialisiert – also auf die Kapitalbeschaffung direkt auf der Blockchain. Über die Plattform konnten Start-ups seit ihrer Gründung mehr als 200 Millionen US-Dollar in über 300 Deals einsammeln.

Das Besondere: Echo erlaubt es jungen Projekten, Kapital direkt aus ihren Communitys zu beschaffen – entweder über private Finanzierungsrunden oder über öffentliche, selbst gehostete Tokenverkäufe über das Produkt Sonar.

Coinbase erklärte in einer Mitteilung, die Übernahme diene dem Ziel, ein "Full-Stack-Ökosystem für Krypto-Fundraising" aufzubauen. Start-ups sollen künftig leichter Zugang zu Kapital und Investoren erhalten, während Investoren frühzeitig in neue Projekte investieren können, die bislang nur geschlossenen Netzwerken vorbehalten waren.

"Echo wird vorerst als eigenständige Plattform weitergeführt, doch wir planen, Sonar in Coinbase zu integrieren und neue Wege für Gründer und Investoren zu schaffen", schrieb Gründer Cobie auf X.

Langfristig will Coinbase Echos Infrastruktur über den Kryptomarkt hinaus erweitern – etwa auf tokenisierte Wertpapiere und reale Vermögenswerte, heißt es weiter in der Mitteilung.

Marktreaktion

Die Aktie von Coinbase schloss zuletzt mit einem Plus von 2,31 Prozent bei 343,78 US-Dollar. Auf Jahressicht liegt die Aktie damit rund 33 Prozent im Plus. Das Unternehmen wird aktuell mit etwa 88,3 Milliarden US-Dollar bewertet.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Coinbase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 295,3EUR auf Tradegate (21. Oktober 2025, 14:44 Uhr) gehandelt.



