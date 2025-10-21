AKTIEN IM FOKUS
Airbus auf Rekordhoch, MTU Dax-Spitze - US-Konkurrenten stützen
- Airbus-Aktien über 208 Euro, Dax-Zuwachs 1,6%.
- MTU-Aktien steigen um 2,5%, Dax-Spitzenreiter.
- US-Luftfahrtfirmen heben Jahresziele, Aktien steigen.
FRANKFURT/PARIS/ROM (dpa-AFX) - Die Aktien von Airbus haben am Dienstag zeitweise erstmals mehr als 208 Euro gekostet. Positive Nachrichten aus dem US-Luftfahrtsektor stützten außerdem die Aktien des Triebwerkbauers MTU , die sich mit einem zuletzt 2,5 Prozent großen Kursplus an die Dax -Spitze setzten. Airbus gewannen im Dax zuletzt 1,6 Prozent.
Aus Europa kam in der Luft- und Raumfahrtbranche zunächst die Nachricht, dass der italienische Rüstungskonzern Leonardo ein Joint-Venture mit Airbus im Satellitengeschäft verkünden will. Hinzu kam dann aus den USA die Erkenntnis, dass mit für den Triebwerksbau bekannten Unternehmen GE Aerospace und RTX Corporation sowie dem Luft- und Raumfahrtunternehmen Lockheed Martin gleich drei Branchenwerte ihre Jahresziele anhoben. Deren Aktien stiegen im vorbörslichen US-Handel um ein bis nahezu fünf Prozent.
GE Aerospace attestierte der JPMorgan-Experte Seth Seifman in einem ersten Kommentar eine "sehr starke operative Leistung". Auch wenn die Messlatte bei dem US-Triebwerksbauer bereits hoch liege, glaubt er an eine positive Kursreaktion, die sich vorbörslich auch andeutete.
Am größten war das vorbörsliche Plus am US-Markt aber bei RTX mit dem Anstieg um fast fünf Prozent. Treiber bei dem US-Mischkonzern seien vor allem die Triebwerkssparte Pratt & Whitney sowie Raytheon gewesen, erwähnte Sheila Kahyaoglu von Jefferies./ajx/tih/bek/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lockheed Martin Aktie
Die Lockheed Martin Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,74 % und einem Kurs von 207,5 auf Tradegate (21. Oktober 2025, 14:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lockheed Martin Aktie um -1,02 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,61 %.
Die Marktkapitalisierung von Lockheed Martin bezifferte sich zuletzt auf 100,97 Mrd..
Lockheed Martin zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 13,200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8400 %.
