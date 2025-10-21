ProSiebenSat.1 tauscht Top-Management aus

Habets bleibe fÃ¼r einen nahtlosen Ãœbergang bis Jahresende beratend im Unternehmen. Der Posten des Finanzvorstands wird auf Interimsbasis von Bob Rajan Ã¼bernommen. Er folgt auf Martin Mildner, der das Unternehmen verlassen wird. Rajan ist beim US-Beratungsunternehmen Alvarez & Marsal tÃ¤tig.

UNTERFÃ–HRING (dpa-AFX) - Der italienische Medienkonzern MFE tauscht als neuer MehrheitseigentÃ¼mer von ProSiebenSat.1 das Spitzenmanagement des Fernsehsenders aus. Mit sofortiger Wirkung Ã¼bernimmt Marco Giordani, bislang MFE-Finanzvorstand, den Vorstandsvorsitz von Bert Habets, wie das Unternehmen in UnterfÃ¶hring mitteilte.

Zudem tritt Markus Breitenecker, bisher Chief Operating Officer, mit sofortiger Wirkung von seinem Posten zurÃ¼ck. Die Position soll auf Vorstandsebene nicht neu besetzt werden. Der FÃ¼hrungswechsel unterstreiche das Ziel, die strategische Transformation von ProSiebenSat.1 weiter zu beschleunigen, so der Medienkonzern.

MFE hÃ¤lt gut 75 Prozent der Anteile



Der italienische Konzern Media for Europe (MFE) der Familie des frÃ¼heren italienischen Regierungschefs Silvio Berlusconi hatte kÃ¼rzlich nach einem groÃŸen Aktienankauf die volle Kontrolle Ã¼ber den deutschen Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 Ã¼bernommen. Man habe die 75-Prozent-Schwelle an der ProSiebenSat.1 Media SE Ã¼berschritten, hatte die von Pier Silvio Berlusconi gefÃ¼hrte Gruppe Anfang September mitgeteilt.

Sie besitzt bereits Fernsehketten in Italien und in Spanien und plant einen europÃ¤ischen Verbund. ProSiebenSat.1 ist neben der RTL-Familie der zweite groÃŸe private Fernsehkonzern in Deutschland. In der Branche war ein Wechsel der FÃ¼hrungsmannschaft der Senderkette erwartet worden./err/jha/DP/jha

ZusÃ¤tzliche Unternehmensinformationen zur ProSiebenSat.1 Media Aktie Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der VerÃ¶ffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,42 % und einem Kurs von 5,45 auf Tradegate (21. Oktober 2025, 14:37 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ProSiebenSat.1 Media Aktie um -3,14 % verÃ¤ndert. Der Verlust auf 30 Tage betrÃ¤gt -5,70 %. Die Marktkapitalisierung von ProSiebenSat.1 Media bezifferte sich zuletzt auf 1,27 Mrd.. ProSiebenSat.1 Media zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7100 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,3333EUR. Von den letzten 6 Analysten der ProSiebenSat.1 Media Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das hÃ¶chste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +102,58 %/+47,33 % bedeutet.



