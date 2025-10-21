Kaum bewegt nach jüngstem Lauf - Berichtssaison stützt

Marktbeobachter sind indes für die weitere Kursentwicklung optimistisch. "Angesichts sinkender Zinsen und eines strukturellen Wachstums der Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz (KI) haben Anleger allen Grund, zuversichtlich zu sein", sagte Vey-Sern Ling, Geschäftsführer bei Union Bancaire Privee. "Sofern es nicht zu einer starken Abkühlung der US-Wirtschaft, einer erneuten Eskalation der Spannungen zwischen den USA und China oder unwiderlegbaren Beweisen dafür kommt, dass KI nur ein Hype ist, könnten die Märkte bis zum Jahresende gut unterstützt sein."

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen zeichnet sich nach den jüngsten Gewinnen am Dienstag zunächst wenig Bewegung ab. Eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,1 Prozent fester auf 46.743 Punkte. Den technologielastigen Nasdaq 100 sieht IG minimal im Plus bei 25.125 Punkten.

Zuletzt hatten negative Nachrichten etwa zur US-Zollpolitik nur für kurzfristige Rücksetzer gesorgt, welche viele Anleger als Kaufgelegenheit nutzten. Sie setzen darauf, dass die Milliarden-Investitionen der Unternehmen in KI in Zukunft Gewinne abwerfen werden. Dieser Optimismus wird mit der angelaufenen Berichtssaison auf die Probe gestellt, da etliche Tech-Schwergewichte ihre Gewinne bekannt geben, wie etwa an diesem Dienstag nach US-Börsenschluss der Streaminganbieter Netflix und am Mittwochabend der Elektroautobauer Tesla.

Nach dem ruhigen Wochenauftakt nimmt die Berichtssaison am Dienstag sichtbar Fahrt auf. Dabei war das Echo überwiegend positiv.

Die Aktien von Coca-Cola legten vorbörslich um 2,7 Prozent zu, nachdem der Softdrink-Hersteller die Erwartungen der Analysten übertroffen hatte. Dem Mischkonzern 3M bescherte ein erneut angehobener Gewinnausblick ein Kursplus von 1,7 Prozent. Analysten haben bislang durchschnittlich einen Gewinn knapp unter der neuen Zielspanne auf dem Zettel. Zudem schnitt das Unternehmen im vergangenen Quartal besser als erwartet ab.

Nach einem überraschend gut verlaufenen Tagesgeschäft im dritten Quartal peilt der Autobauer General Motors (GM) nun für das laufende Jahr einen höheren bereinigten Gewinn als bisher an. Die Titel sprangen vorbörslich um gut elf Prozent hoch. Für Konkurrent Ford ging es um 2,6 Prozent bergauf.

Die Anteile des Triebwerksbauer GE Aerospace verteuerten sich um 2,4 Prozent. Sie profitierten von einer erneuten Ausblickserhöhung. Aus der Rüstungsbranche gab es indes durchwachsene Nachrichten. Höhere Jahresziele bescherten RTX und Lockheed Martin Kursgewinne von 5,7 beziehungsweise 0,2 Prozent. Dagegen ging es für die Aktien von Konkurrent Northrop Grumman angesichts einer moderat gesenkten Umsatzprognose um 0,5 Prozent bergab.

Nach dem Handelsschluss in New York berichtet neben Netflix noch der Chiphersteller Texas Instruments über seine Geschäftsentwicklung im vergangenen Quartal./gl/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,80 % und einem Kurs von 60,52 auf Tradegate (21. Oktober 2025, 14:44 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um +1,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,18 %. Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 455,69 Mrd.. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.436,43USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.390,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.515,00USD was eine Bandbreite von +29,86 %/+41,54 % bedeutet.



