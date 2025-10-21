'Fuchs'-Panzer
Fünf Bundesländer fordern deutschen Nachfolger
- Fünf Länderchefs fordern deutsche Lösung für Panzer.
- Verbindung von Bundeswehr-Kampffähigkeit und Konjunktur.
- Nationale Produkte sollen bei "Fuchs"-Nachfolge priorisiert werden.
BERLIN (dpa-AFX) - Für die Nachfolge des Transportpanzers "Fuchs" dringen fünf Länderchefs bei Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) auf eine deutsche Lösung. Das Ziel müsse es sein, "ein Kampffähigkeitspaket für die Bundeswehr mit einem Konjunkturpaket für unser Land zu verbinden", heißt es in ihrem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zuerst berichtete die "Bild"-Zeitung.
Absender des Briefs sind Boris Rhein aus Hessen, Hendrik Wüst aus Nordrhein-Westfalen (beide CDU), Markus Söder aus Bayern (CSU), Winfried Kretschmann aus Baden-Württemberg (Grüne) und Olaf Lies aus Niedersachsen (SPD). Rhein hatte bereits Ende September eine Rüstungsoffensive mit einer "Deutschland-Garantie für die Verteidigung" gefordert.
Plädoyer für Panzer made in Germany
Die Ministerpräsidenten weisen darauf hin, dass der Bund für die "Fuchs"-Nachfolge die Beschaffung bei ausländischen Herstellern in Betracht ziehe beziehungsweise ein erstes Fahrzeug bereits beschafft habe. Die Mehrkosten eines Wechsels auf ein anderes System seien dabei jedoch nicht adäquat abgebildet worden.
Zudem sei es nicht nur wirtschaftspolitisch, sondern auch technologie- und sicherheitspolitisch notwendig, vorrangig nationale Produkte zu berücksichtigen, fordern die Regierungschefs. Die einheimische Verteidigungsindustrie habe ihre Leistungsfähigkeit, Innovationskraft und Lieferzuverlässigkeit wiederholt unter Beweis gestellt.
"Multitalent" der deutschen Streitkräfte
"Daher bitten wir Sie, bei der Nachfolge des Transportpanzers "Fuchs" im weiteren Verfahren auch rein nationale Lösungen zusätzlich zu berücksichtigen, aus inländischer Produktion mit inländischer Wertschöpfung", heißt es. Neben Merz ging das Schreiben auch an Verteidigungsminister Boris Pistorius, Finanzminister Lars Klingbeil (beide SPD) und Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU).
Die Bundeswehr beschreibt den "Fuchs"-Panzer als "das Multitalent der deutschen Landstreitkräfte". Rund 40 Varianten des Fahrzeugs seien im Einsatz./cwe/DP/mis
Blödsinn!
Frage an die IR von Rheinmetall:
„Sehr geehrte Damen und Herren,
….
Im Zusammenhang mit den aktuellen Diskussionen über mögliche Exportbeschränkungen für seltene Erden aus China habe ich einige Verständnisfragen, die ich gern an Sie richten möchte:
1. Wie stark ist Rheinmetall derzeit von Rohstoffen oder Vorprodukten aus China abhängig – sowohl direkt als auch indirekt über Zulieferer, die Materialien aus China beziehen?
2. Welche konkreten Maßnahmen ergreifen Sie, um diese Abhängigkeiten zu verringern (z. B. neue Lieferanten, Eigenproduktionen, größere Lagerbestände)?
3. Gibt es bereits Ersatzmaterialien oder Alternativen, mit denen sich der Einsatz von seltenen Erden reduzieren lässt?
4. Wie würden sich Kostensteigerungen oder Lieferverzögerungen bei diesen Materialien auf Ihre Ergebnisplanung auswirken? Sind solche Effekte in der Prognose für 2025/2026 berücksichtigt?
6. Welche weiteren Projekte oder Kooperationen planen Sie, um kritische Materialien künftig unabhängiger von Importen – insbesondere aus China – zu beschaffen?
7. Ist Rheinmetall an europäischen Förder- oder Rohstoffprogrammen beteiligt (z. B. European Raw Materials Alliance oder ähnliche Initiativen)?
…“
zu Frage 1 kann ich Ihnen erläutern, daß es sich dabei um das direkte Exposure nach China handelt. Für Komponenten unserer Zulieferer kann ich Ihnen keine Angabe machen.
Frage 2 und 3 kann ich Ihnen sagen, daß die Abhängigkeit von China kein neues Phänomen ist und wir uns schon seit geraumer Zeit vorbereiten. Als Quickwins sind hier sicherlich die erhöhten Sicherheitsbestände für strategische Rohstoffe und Vorprodukte zu nennen.
Langfristig geht es allerdings im die Entwicklung von alternativen Prozessen und Umstellung von Lieferketten. Diesen Herausforderungen widmen wir uns gerade.
Zukünftig sollen für alle Produkte mindestens 3 alternative Lieferanten qualifiziert werden und Ziel ist auch sogenanntes Near-Shoring.
Für die interne Versorgung mit energetischem Material streben wir eine Zielgröße von 100% an. Der Erwerb von Hagedorn und die Umstellung auf militärische Nitrozellulose ist ein Element auf dem Weg dieses Ziel zu erreichen.
Zusätzlich bauen wir auch die Kapazitäten in unseren existierenden Standorten massiv aus.
Aktuell sind wir unter anderem bei Energieförderprojekten, wie bspw. Sentinel aktiv. Fördermaßnahmen zur Kapazitätsausweitung ( SAFE) werden genutzt, um in Osteuropa zusätzliche Munitionskapazitäten, bzw. Energeticskapazitäten aufzubauen.“
Nach Aussage Pappbergers ist die Abhängigkeit Rheinmetalls von Seltenen Erden aus China nicht sehr groß (unter 1 %).