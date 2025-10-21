Sartorius Vz. - Aktie legt am 21.10.2025 stark zu

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +4,83 % konnte die Sartorius Vz. Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Sartorius Vz. ist ein führender Anbieter von Labor- und Prozesstechnologie für die Biopharma-Industrie, bekannt für innovative Produkte und starke Marktstellung. Hauptkonkurrenten sind Thermo Fisher, Merck und Danaher. Sartorius hebt sich durch hohe Qualität und Spezialisierung auf Biopharmazeutika ab.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Sartorius Vz. Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +11,51 %.

Allein seit letzter Woche ist die Sartorius Vz. Aktie damit um +6,81 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,33 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Sartorius Vz. +7,44 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,72 % geändert.

Sartorius Vz. Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,81 % 1 Monat +10,33 % 3 Monate +11,51 % 1 Jahr -13,63 %

Informationen zur Sartorius Vz. Aktie

Es gibt 37 Mio. Sartorius Vz. Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,96 Mrd.EUR wert.

Überwiegend robuste Quartalsbilanzen und Prognosen von US-Unternehmen haben dem deutschen Aktienmarkt am Dienstag etwas Anschub verliehen. Der Leitindex Dax , der sich bis zum Mittag schwertat, legte am frühen Nachmittag um 0,2 Prozent auf 24.308 …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sartorius von 263 auf 275 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Geschäftsdynamik des Laborausrüsters habe zugenommen, schrieb James Vane-Tempest am Montag im Nachgang zuletzt nach …

Sartorius Vz. Aktie jetzt kaufen?

Ob die Sartorius Vz. Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sartorius Vz. Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.