Foundry begrüßt Gregory Anderson als Global Chief Revenue Officer

New York City, NY / ACCESS Newswire / 21. Oktober 2025 / Foundry, das weltweit führende Unternehmen für Tech-Medien, Daten- und Marketingdienstleistungen, freut sich, Gregory Anderson als Global Chief Revenue Officer (CRO) zu begrüßen. Mit zwei Jahrzehnten nachweisbarer Erfolge bei der Steigerung der Vertriebsleistung in den Bereichen Technologie und Medien kommt Anderson zu Foundry mit dem klaren Fokus, die Customer Journey zu verbessern und das strategische Wachstum weltweit zu beschleunigen.

Zugehöriges Bild

Anderson wechselt von Informa TechTarget zu Foundry, wo er zuletzt als Chief Sales Officer bei Omdia tätig war. Während seiner Tätigkeit hatte er mehrere andere wichtige Führungspositionen inne, darunter Positionen in der Vertriebsleitung und der Integration wichtiger Akquisitionen wie BrightTALK und Enterprise Strategy Group (ESG). Außerdem war er acht Jahre lang als VP of Sales für APAC bei Informa TechTarget tätig, wo er zum Ausbau der regionalen Aktivitäten beitrug.

„Wir freuen uns, Greg als neuen CRO im Foundry-Team begrüßen zu dürfen“, so Mike Finnerty, CEO von Foundry. „Greg verfügt über umfangreiche Erfahrung und eine starke Erfolgsbilanz in unserer Branche – dadurch ist er in einer einzigartigen Position, um auf der von uns geschaffenen Dynamik aufzubauen. Seine Führungsqualitäten werden entscheidend dazu beitragen, unsere Beziehungen zu den weltweit einflussreichsten IT-Führungskräften zu stärken und ihnen dabei zu helfen, fundierte Kaufentscheidungen zu treffen.“

Während sich das B2B-Marketing in Richtung einer menschlicheren und personalisierten datengesteuerten Kundenbindung entwickelt, setzt sich Foundry weiterhin dafür ein, Technologieunternehmen dabei zu unterstützen, auf sinnvolle Weise mit Käufern in Kontakt zu treten. Durch die Kombination von Intent-Daten mit wirkungsvollem Storytelling bietet Foundry Erlebnisse, die auf die individuellen Bedürfnisse der Käufer eingehen, Vertrauen schaffen und wertvolle Beziehungen aufbauen.

„Mich begeistert die Möglichkeit, gemeinsam mit Mike und mit der Unterstützung von Regent, das den Wert vertrauenswürdiger redaktioneller Marken wirklich versteht, das nächste Kapitel von Foundry zu gestalten“, so Greg Anderson, Global Chief Revenue Officer von Foundry. „Diese Position bringt mich zurück zu dem, was mir am meisten gefällt: mit Technologievermarktern zusammenzuarbeiten, um ihre Marken über vertrauenswürdige redaktionelle Kanäle mit Käufern zu verbinden. Mit den angesehenen Stimmen von Foundry und der einzigartigen Mischung aus digitalen und persönlichen Communities sind wir in der Lage, in Zeiten zunehmender KI-gesteuerter Fehlinformationen als zuverlässige Quelle zu fungieren. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team neue Wachstumschancen zu erschließen und Lösungen zu entwickeln, die Anbietern dabei helfen, Entscheidungsträger zu erreichen, zu informieren und Vertrauen aufzubauen.