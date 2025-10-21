    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFerrari AktievorwärtsNachrichten zu Ferrari
    JEFFERIES stuft Ferrari auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Ferrari von 420 auf 345 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst James Grzinic passte seine mittelfristigen Schätzungen am Dienstag an einen wohl ungünstigeren Modell- und Preismix des Luxuswagenbauers an. Zudem geht er davon aus, dass sich die Fertigung der bestellten Supersportwagen vom Typ F80 tendenziell nach hinten verschiebt./ag/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 06:56 / ET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 06:56 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 343,1EUR auf Tradegate (21. Oktober 2025, 14:57 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: James Grzinic
    Analysiertes Unternehmen: Ferrari
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 345
    Kursziel alt: 420
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


