Apple steht kurz vor dem 4-Billionen-Dollar-Marktwert

Apple wird seine Ergebnisse für das vierte Quartal am 30. Oktober bekanntgeben, wobei die Wall Street mit sehr guten Geschäftszahlen des iPhoneherstellers rechnet. Denn die iPhone-Verkäufe in den USA und China haben sich wieder erholt, so die Analysten.

"Da Apple kurz davor steht, Nvidia im 4-Billionen-Dollar-Marktwertclub zu folgen, ist für uns klar, dass Cook & Co. endlich Erfolg mit dem iPhone 17 gefunden haben, und nun wartet die Wall Street auf die Enthüllung der großen strategischen KI-Roadmap", sagten die Analysten von Wedbush unter der Leitung von Daniel Ives.

"Unsere jüngsten Überprüfungen in Asien haben in diesem Quartal eine starke globale Nachfrage nach dem iPhone gezeigt, mit weiteren Verbesserungen auf dem chinesischen Markt, was ein zentrales Thema für Apple ist, da diese Kernregion im vergangenen Jahr ein anhaltender Wachstumshemmer war und nun in eine positive Richtung dreht", sagten Ives und sein Team.

Die Analysten glauben, dass die höchtste Schätzung der Analysten von rund 102 Milliarden US-Dollar Umsatz aufgrund der Stärke des iPhone 17 übertroffen werden kann.

Darüber hinaus sagten Ives und sein Team, dass das kürzlich eingeführte iPhone Air eine stärkere Nachfrage als erwartet verzeichnet, wobei das Gerät innerhalb von Minuten nach der Markteinführung in mehreren Städten in China ausverkauft war. Dies zeige die Beliebtheit von Apples dünnerem und erschwinglicherem Modell in einem der wichtigsten Märkte, trotz hoher Konkurrenz.

"Wir glauben, dass die Analysten an der Börse den Erfolg des iPhone 17 noch unterschätzen. Wir sehen klar, dass es eine riesige Gruppe von Nutzern gibt – etwa 315 Millionen Menschen weltweit –, die ihr iPhone in den letzten vier Jahren nicht aufgerüstet haben und nun sehr wahrscheinlich das iPhone 17 kaufen werden."

In Bezug auf Apples KI-Strategie sagten die Analysten: "Der Elefant im Raum bleibt die unsichtbare KI-Strategie.Mit der weltweit größten Nutzercommunity von 2,4 Milliarden iOS-Geräten und 1,5 Milliarden iPhones ist es für Apple jetzt an der Zeit, seine KI-Bemühungen durch externe Partnerschaften zu beschleunigen."

Optimistisch sind auch die Analysten in Bezug auf die Monetarisierung von KI bei Apple.

"Wir glauben, dass der KI-Monetarisierungsaspekt in den kommenden Jahren 75 bis 100 US-Dollar pro Aktie zur Apple-Story hinzufügen könnte. Wir glauben, dass derzeit keine KI-Prämie in Apples Aktie eingepreist ist, was dies zu einem attraktiven Large-Cap-Tech-Titel macht, den man bis zum Jahresende und 2026 besitzen sollte", stellten die Analysten fest.

Wedbush behält sein Outperform-Rating und das Kursziel von 310 US-Dollar für Apples Aktie bei. Der US-Tech-Riese bleibt zudem auf der Wedbush Best Ideas List und der Ives AI 30 List.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 227,2EUR auf Tradegate (21. Oktober 2025, 15:37 Uhr) gehandelt.

