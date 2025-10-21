Nach 627 % Kursfeuerwerk: Cathie Wood zieht bei dieser Aktie den Stecker

Die Aktie des Nuklear-Startups ist 2025 um 627 Prozent gestiegen und erreichte am 15. Oktober ein Rekordhoch von 193,84 US-Dollar.

Die Starinvestorin Cathie Wood hat mit ihren Ark Invest-Fonds erneut Kasse gemacht – diesmal beim US-Atomenergie-Startup Oklo. Nach einem spektakulären Kursanstieg im laufenden Jahr verkaufte Woods ARK Autonomous Tech ETF (ARKQ) am Montag 53.353 Oklo-Aktien im Wert von rund 8,49 Millionen US-Dollar, wie aus Handelsangaben hervorgeht.

Oklo will seinen ersten kommerziellen kleinen modularen Reaktor (SMR) Ende 2027 oder Anfang 2028 in Betrieb nehmen. Noch gibt es weltweit keine kommerziell genutzten SMRs, doch die Technologie gilt als Schlüssel zur dezentralen, kosteneffizienten Stromerzeugung.

Ark Invest war im Juli 2024 bei Oklo eingestiegen, als die Aktie noch unter 9 US-Dollar notierte. Seither hat Wood mehrfach Gewinne realisiert und parallel Aktien des Uranproduzenten Cameco gehandelt. Unterstützt wird Oklo vom OpenAI-Chef Sam Altman, der die Vision teilt, Kernenergie künftig zur Versorgung von Rechenzentren für künstliche Intelligenz zu nutzen.

Analysten zeigen sich trotz der jüngsten Kurskorrektur optimistisch. Laut FactSet soll Oklo ab 2027 erste Umsätze erzielen, jedoch erst nach 2028 die Gewinnschwelle erreichen. Für das zweite Quartal meldete das Unternehmen einen Verlust von 28 Millionen US-Dollar oder 18 Cent pro Aktie bei keinem Umsatz. Die liquiden Mittel beliefen sich zum Quartalsende auf 226,8 Millionen US-Dollar.

Im September kündigte Oklo den Baubeginn seines ersten Reaktors namens Aurora Powerhouse im US-Bundesstaat Idaho an.

"Der Spatenstich zeigt, dass die Euphorie um die Kernenergie jetzt in konkrete Projekte mündet", zitierte Investor's Business Daily William-Blair-Analyst Jed Dorsheimer. Die Unterstützung durch die US-Regierung und das Energieministerium reduziere die Risiken deutlich. Dorsheimer sieht Oklo als "bestplatziertes Unternehmen unter den Herstellern fortschrittlicher Reaktoren" und hält an seiner Outperform-Einstufung fest.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



