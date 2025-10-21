    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Im- und Exporte gehen im August dramatisch zurück / Brossardt

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    "Ausfuhren in die USA um rund 23 Prozent eingebrochen"

    München (ots) - Die bayerische Wirtschaft exportierte im August 2025 Waren im
    Wert von 14,6 Milliarden Euro , das waren neun Prozent weniger als im
    Vorjahresmonat. Die Importe sanken im selben Zeitraum um sechs Prozent auf 16,1
    Milliarden Euro . Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.
    bewertet die heute vom Landesamt für Statistik veröffentlichten Zahlen als
    alarmierend. "Wir sehen im August einen Einbruch sowohl unseres Ausfuhr- als
    auch Einfuhrgeschäfts. Fakt ist: Die Lage bleibt herausfordernd. Auch in der
    Gesamtbetrachtung der ersten acht Monate liegen sowohl Export als auch Import
    unter dem Vorjahresniveau . Der Bund muss das Reformtempo zügig weiter erhöhen -
    nur so können wir die Trendwende zu einem wirtschaftsfreundlicheren Standort
    schaffen. Dafür gilt es aber, endlich die tiefgreifenden strukturellen
    Standortprobleme anzupacken: Die Betriebe ächzen unter den hohen Belastungen
    durch Arbeits -, Lohn - und Energiekosten sowie durch überbordende Bürokratie .
    Dazu kommt die äußerst schwierige außenwirtschaftliche Lage mit Blick auf die
    USA und China . Die schwarz-rote Bundesregierung darf keine Zeit mehr
    verlieren", betont vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.

    Die Betrachtung wichtiger Exportmärkte zeigt ein negatives Bild. "Die USA
    bleiben mit einem Exportvolumen von 1,4 Milliarden Euro weiterhin unser
    wichtigster Absatzmarkt . Umso mehr schmerzt es unsere Betriebe, dass die
    Ausfuhren im Vorjahresvergleich um rund 23 Prozent eingebrochen sind. Der
    EU-US-Zolldeal hat zwar für Planungssicherheit gesorgt, gleichzeitig kämpfen die
    Unternehmen aber weiterhin mit den wirtschaftlichen Konsequenzen. Zudem sanken
    auch die Exporte in alle anderen größeren Absatzmärkte Bayerns mit einem
    Exportvolumen über einer halben Milliarde Euro, abgesehen von Tschechien. Die
    Ausfuhren in die Volksrepublik China , unserem größten Handelspartner, gingen um
    über sechs Prozent zurück . Wettbewerbsverzerrungen vor Ort und die starke
    Konkurrenz chinesischer Betriebe machen unserer Industrie schwer zu schaffen",
    so Brossardt.

    Auch bei den wichtigsten Exportgüter zeigt sich die schwierige Lage. "Lediglich
    die Exporte von elektrotechnischen, Mess-, Steuerungs- und regeltechnischen
    Erzeugnissen stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat an. Die Ausfuhren vieler
    wichtiger anderer Exportgüter gingen im August hingegen zurück . Besonders
    deutlich schrumpften die Ausfuhren von Pkw und Wohnmobilen - nämlich um satte
    44,2 Prozent ", erklärt Brossardt. Er fordert daher dringend weitere Impulse für
    die Wirtschaft: "Die wirtschaftliche Situation erfordert schnelles Handeln ,
    einen radikalen Bürokratieabbau , eine Reform der sozialen Sicherungssysteme und
    eine spürbare Entlastung der Unternehmen. Nur so machen wir unseren Standort
    wieder erfolgreich - sowohl national als auch international."

    Pressekontakt:

    Felix Fend, Tel. +49 (0) 89-551 78-335, E-Mail: mailto:felix.fend@ibw-bayern.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58439/6142203
    OTS: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e.V.



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Im- und Exporte gehen im August dramatisch zurück / Brossardt "Ausfuhren in die USA um rund 23 Prozent eingebrochen" Die bayerische Wirtschaft exportierte im August 2025 Waren im Wert von 14,6 Milliarden Euro , das waren neun Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Die Importe sanken im selben Zeitraum um sechs Prozent auf 16,1 Milliarden Euro . Die vbw - …