Air T schließt Vereinbarung mit Regional Express Holdings Limited

Minneapolis, Minnesota / Access Newswire / 21. Oktober 2025 / Air T, Inc. (NASDAQ: AIRT) hat einen Sale and Implementation Deed (SID) mit den Insolvenzverwaltern von Regional Express Holdings Limited (Ernannte Insolvenzverwalter) und bestimmten Tochtergesellschaften (Rex) abgeschlossen. Rex ist die führende Regionalfluggesellschaft in Australien. Air T geht davon aus, dass die Übernahme von Rex bis zum Jahresende abgeschlossen sein wird, sofern die Zustimmung der Gläubiger vorliegt und die erforderlichen Genehmigungen erteilt werden.

Air T hat eng mit den Insolvenzverwaltern und der australischen Regierung, dem gesicherten Kreditgeber von Rex, zusammengearbeitet, um eine Lösung zu entwickeln, die den Interessen aller Beteiligten am besten dient. Um die Umsetzung der Übernahme zu unterstützen, haben Air T und das Commonwealth of Australia eine Vereinbarung geschlossen, wonach die Finanzierungsvereinbarungen von Rex im Zusammenhang mit der Übernahme umstrukturiert werden sollen.

Die geplante Übernahme sieht die Fortführung und das Wachstum des regionalen Fluggeschäfts von Rex sowie die Weiterbeschäftigung der Belegschaft vor.

Rex spielt eine wichtige Rolle bei der Anbindung regionaler Gemeinden in Australien. Etwa 50 % der Strecken von Rex werden von keiner anderen Fluggesellschaft bedient. Air T ist vom Rex-Saab-340-Programm überzeugt, wird das Triebwerks-Erneuerungsprogramm von Rex finanzieren und die Flotte wieder in Betrieb nehmen.

Air T wird sich dafür einsetzen, dass Rex seinen Betrieb auf nachhaltiger Basis fortsetzen kann und somit weiterhin wichtige Dienstleistungen für die regionale Bevölkerung Australiens erbringt. Air T ist überzeugt, dass das Unternehmen unter anderem wegen seines langfristigen Investitionshorizonts, seiner Erfahrung mit regionalen Fluggesellschaften und seines Engagements für die Stabilisierung und das Wachstum von Rex für die Übernahme ausgewählt wurde.

Die Transaktion unterliegt noch bestimmten weiteren Genehmigungen, darunter der Zustimmung der Gläubiger von Rex und des Federal Court of Australia.

Weitere Informationen zur Umsetzung der Transaktion werden im Laufe des Prozesses bekannt gegeben. Air T verpflichtet sich weiterhin zur Transparenz und wird während dieses Vorgangs weitere Informationen zur Transaktion veröffentlichen.