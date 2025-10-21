Fury beginnt 10.000-Meter-Bohrprogramm in Eau Claire und stellt Update zum Seltenerdelementprojekt Kipawa bereit

TORONTO, Kanada – 21. Oktober 2025 – Fury Gold Mines Limited (TSX: FURY, NYSE American: FURY) („Fury” oder das „Unternehmen” – https://www.commodity-tv.com/ ondemand/companies/profil/fury-gold-mines-ltd ) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit einem 10.000 Meter umfassenden Herbst-/Winter-Bohrprogramm auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Eau Claire („Eau Claire” und das „Projekt”) im Eeyou Istchee-Territorium in der Region James Bay in Quebec begonnen hat. Das Programm basiert auf Empfehlungen aus der jüngsten PEA für Eau Claire und wird sich auf die Erweiterung der Ressourcen und die Verbesserung des Abbauplans konzentrieren. Derzeit sind zwei Bohrgeräte vor Ort im Einsatz.

„Wir sind begeistert, die nächste Phase der Bohrungen in Eau Claire zu starten, wo unser Fokus weiterhin darauf liegt, Eau Claire zur Entwicklungsphase voranzubringen”, erklärte Tim Clark, CEO von Fury Gold Mines. „Wir erkennen auch die wachsende strategische Bedeutung des Seltenerdelementprojekts Kipawa an und sind vom Potenzial des Projekts bestärkt. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit den First Nations und den lokalen Gemeinden die nächsten Schritte zu evaluieren.“

Das Bohrprogramm für Herbst/Winter 2025 in Eau Claire mit einer Länge von etwa 10.000 Metern wird sich auf folgende Punkte konzentrieren:

Erweiterung der Ressourcen entlang hochgradiger Erzfälle, die im laut PEA abbaubaren Teil der Ressource hervorgehoben wurden;

Verbindung der aktuellen Ressource außerhalb des laut PEA abbaubaren Teils, um einen größeren Teil der vorhandenen Unzen Gold in ein mögliches Entwicklungsszenario einzubeziehen; und

Fortsetzung der Identifizierung zusätzlicher Möglichkeiten für Ressourcenwachstum.

Projekt Kipawa für schwere Seltenerdelemente

Obwohl der Schwerpunkt von Fury weiterhin auf Edelmetallen liegt, freut sich das Unternehmen, angesichts der jüngsten Aufmerksamkeit und der weltweit gestiegenen Bewertungen für Seltenerdelementprojekte ein Update zum Seltenerdelementprojekt Kipawa in Quebec bereitzustellen. Seit dem Erwerb dieses Projekts im Rahmen der Übernahme von Quebec Precious Metals im ersten Quartal dieses Jahres hat sich Fury in erster Linie darauf konzentriert, den Dialog mit den Mitgliedern der lokalen Gemeinde und den First Nations wieder aufzunehmen. Der erste Schritt war die Einrichtung eines neuen Gemeinderats, der sich aus Vertretern der lokalen Bevölkerung und der First Nations zusammensetzt und dem auch ein Vertreter von Fury angehört. Das Ziel des Unternehmens ist es, gemeinsam mit diesem Ausschuss und der Regierung von Quebec die nächsten Schritte zu erarbeiten, um dieses Projekt zum Wohle aller wieder auf einen positiven Weg zu bringen.