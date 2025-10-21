GM-Aktie schießt nach oben: Was das mit Donald Trump zu tun hat

Der operative Gewinn kletterte im dritten Quartal auf 3,4 Milliarden US-Dollar – deutlich über den von Analysten erwarteten 2,7 Milliarden. Der Umsatz stagnierte zwar bei 48,5 Milliarden US-Dollar, lag damit aber klar über den Schätzungen. Das Management erhöhte zugleich die Prognose für den bereinigten Betriebsgewinn um bis zu 2 Milliarden US-Dollar.

General Motors (GM) hat im dritten Quartal die Erwartungen der Wall Street übertroffen und seine Jahresprognose deutlich angehoben. Rückenwind erhält der US-Autobauer dabei nicht nur durch starke Verkäufe von Pick-up-Trucks und SUVs, sondern auch durch Zollentlastungen der Trump-Regierung.

Die GM-Aktie springt am Dienstag im frühen US-Handel um fast 13 Prozent auf mehr als 65 US-Dollar an – ein neues Jahreshoch.

Konzernchefin Mary Barra erklärte, man habe "schnell und entschlossen" auf Überkapazitäten reagiert. GM hatte zuvor eine Sonderbelastung von 1,6 Milliarden US-Dollar angekündigt, um ungenutzte E-Auto- und Batterieanlagen abzuschreiben und Zulieferer für stornierte Aufträge zu entschädigen. Hintergrund ist der Wegfall der US-Steuergutschrift von 7.500 US-Dollar für Elektrofahrzeuge – eine Entscheidung der Regierung Trump, die die Nachfrage nach Stromern spürbar bremst.

Trotz Rekordverkäufen im E-Segment kämpft GM mit den Folgen überzogener Investitionen in Elektromobilität. Die erwartete Margenverbesserung in diesem Bereich dürfte sich nun deutlich verzögern.

Gleichzeitig profitiert der Konzern von Trumps industriefreundlicher Handelspolitik: Eine verlängerte Ausgleichsregelung für Zölle auf in den USA montierte Fahrzeuge entlastet GM laut Barclays um rund 500 Millionen US-Dollar. Barra dankte dem Präsidenten ausdrücklich für die Maßnahme und verwies auf neue V8-Motoren, die künftig im Werk in New York produziert werden sollen.

Besonders gut läuft das Geschäft in Nordamerika: Die Nachfrage nach den Modellen Silverado, Escalade und GMC-Pickups sorgt für das beste Neunmonats-Ergebnis seit 2007. In China gelang die Rückkehr in die Gewinnzone – nach Verlusten im Vorjahr erwirtschaftete GM dort im Quartal 80 Millionen US-Dollar.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

