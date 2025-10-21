    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGeneral Motors AktievorwärtsNachrichten zu General Motors

    Neues Jahreshoch

    881 Aufrufe 881 0 Kommentare 0 Kommentare

    GM-Aktie schießt nach oben: Was das mit Donald Trump zu tun hat

    General Motors sorgt mit starken Quartalszahlen und einer überraschenden Prognose-Anhebung für ein Kursfeuerwerk: Die Aktie springt zum US-Handelstart um mehr als 10 Prozent auf ein neues Jahreshoch.

    Für Sie zusammengefasst
    • GM übertrifft Erwartungen mit 3,4 Mrd. USD Gewinn.
    • Aktie springt um 13% auf neues Jahreshoch von 65 USD.
    • Trump-Zölle entlasten GM um 500 Mio. USD, gute Verkäufe.
    • Report: Epische Goldpreisrallye
    Neues Jahreshoch - GM-Aktie schießt nach oben: Was das mit Donald Trump zu tun hat
    Foto: Uli Deck - dpa-Bildfunk

    General Motors (GM) hat im dritten Quartal die Erwartungen der Wall Street übertroffen und seine Jahresprognose deutlich angehoben. Rückenwind erhält der US-Autobauer dabei nicht nur durch starke Verkäufe von Pick-up-Trucks und SUVs, sondern auch durch Zollentlastungen der Trump-Regierung.

    Der operative Gewinn kletterte im dritten Quartal auf 3,4 Milliarden US-Dollar – deutlich über den von Analysten erwarteten 2,7 Milliarden. Der Umsatz stagnierte zwar bei 48,5 Milliarden US-Dollar, lag damit aber klar über den Schätzungen. Das Management erhöhte zugleich die Prognose für den bereinigten Betriebsgewinn um bis zu 2 Milliarden US-Dollar.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu General Motors Co.!
    Short
    69,71€
    Basispreis
    0,33
    Ask
    × 9,09
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    56,17€
    Basispreis
    0,92
    Ask
    × 8,53
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die GM-Aktie springt am Dienstag im frühen US-Handel um fast 13 Prozent auf mehr als 65 US-Dollar an – ein neues Jahreshoch.

    Konzernchefin Mary Barra erklärte, man habe "schnell und entschlossen" auf Überkapazitäten reagiert. GM hatte zuvor eine Sonderbelastung von 1,6 Milliarden US-Dollar angekündigt, um ungenutzte E-Auto- und Batterieanlagen abzuschreiben und Zulieferer für stornierte Aufträge zu entschädigen. Hintergrund ist der Wegfall der US-Steuergutschrift von 7.500 US-Dollar für Elektrofahrzeuge – eine Entscheidung der Regierung Trump, die die Nachfrage nach Stromern spürbar bremst.

    General Motors

    +15,10 %
    +3,60 %
    -1,27 %
    +8,38 %
    +9,84 %
    +45,58 %
    +61,10 %
    +62,02 %
    +129,60 %
    ISIN:US37045V1008WKN:A1C9CM

    Trotz Rekordverkäufen im E-Segment kämpft GM mit den Folgen überzogener Investitionen in Elektromobilität. Die erwartete Margenverbesserung in diesem Bereich dürfte sich nun deutlich verzögern.

    Gleichzeitig profitiert der Konzern von Trumps industriefreundlicher Handelspolitik: Eine verlängerte Ausgleichsregelung für Zölle auf in den USA montierte Fahrzeuge entlastet GM laut Barclays um rund 500 Millionen US-Dollar. Barra dankte dem Präsidenten ausdrücklich für die Maßnahme und verwies auf neue V8-Motoren, die künftig im Werk in New York produziert werden sollen.

    Hinweis der Redaktion: 400.000 Stromkunden nutzen schon diesen einfachen Serviceremind.me übernimmt kostenlos und automatisch lästige Strom-/Gastarif-Wechsel 
    und spart jedes Jahr zuverlässig mehrere Hundert Euro. Hier Sparpotenzial prüfen! 

     

    Besonders gut läuft das Geschäft in Nordamerika: Die Nachfrage nach den Modellen Silverado, Escalade und GMC-Pickups sorgt für das beste Neunmonats-Ergebnis seit 2007. In China gelang die Rückkehr in die Gewinnzone – nach Verlusten im Vorjahr erwirtschaftete GM dort im Quartal 80 Millionen US-Dollar.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

     

    Die General Motors Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +13,24 % und einem Kurs von 56,42EUR auf Tradegate (21. Oktober 2025, 15:58 Uhr) gehandelt.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 60,22$, was einem Rückgang von -9,17% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Neues Jahreshoch GM-Aktie schießt nach oben: Was das mit Donald Trump zu tun hat General Motors sorgt mit starken Quartalszahlen und einer überraschenden Prognose-Anhebung für ein Kursfeuerwerk: Die Aktie springt zum US-Handelstart um mehr als 10 Prozent auf ein neues Jahreshoch.