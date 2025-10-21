    StartseitevorwÃ¤rtsWÃ¤hrungenvorwÃ¤rtsUSD/EUR WÃ¤hrungvorwÃ¤rtsNachrichten zu USD/EUR
    Deutschlands erstes Prop-Trading-Event in Frankfurt (FOTO)

    Frankfurt (ots) - Am 1. November 2025 wird Frankfurt zum Zentrum der Trading
    Welt. Im MÃ–VENPICK Hotel an der Den Haager StraÃŸe 5 findet das erste groÃŸe
    Prop-Trading-Event Deutschlands statt. Prop Trading, kurz fÃ¼r Proprietary
    Trading, bezeichnet das Handeln mit firmeneigenem Kapital. Statt mit eigenem
    Geld zu spekulieren, handeln Trader mit dem Kapital des Unternehmens. Wer
    erfolgreich ist, erhÃ¤lt eine Gewinnbeteiligung.

    -> Hier geht es zu den Tickets fÃ¼r das Live-Event! (https://sabiotrade.com/lp/of
    fline-frankfurt?aff=796044&aff_model=revenue/lp/offline-frankfurt#ticket)

    Was Teilnehmer beim SabioTrade Prop Trading Event erwartet:

    Unter dem Motto "Von zufÃ¤lligen Trades zu systematischen Gewinnen" kommen
    Einsteiger, ambitionierte HÃ¤ndler und erfahrene Profis fÃ¼r einen intensiven
    Live-Tag zusammen.

    Von 10:00 bis 17:00 Uhr teilen einige der bekanntesten Experten der deutschen
    Trading-Szene ihre Strategien, Methoden und psychologischen AnsÃ¤tze. Mit dabei
    sind bekannte Namen wie RÃ¼diger Born, Markus Gabel und Frank Sohlleder. Alle
    drei vereint langjÃ¤hrige Erfahrung im institutionellen und privaten Handel.
    Besucher dÃ¼rfen sich also auf praxisnahe VortrÃ¤ge, Diskussionspanels und
    exklusive Einblicke in die Welt des Prop Tradings freuen.

    Generell deckt das Programm von SabioTrade (https://sabiotrade.com/de) zentrale
    Themen des Prop Tradings ab:

    - Regelbasiertes Handeln,
    - Disziplin,
    - Psychologie,
    - Risikomanagement und die Umsetzung professioneller Strategien im Alltag.

    -> Hier geht es zu den Tickets fÃ¼r das Live-Event! (https://sabiotrade.com/lp/of
    fline-frankfurt?aff=796044&aff_model=revenue/lp/offline-frankfurt#ticket)

    "Ein einziger Tag kann Ihr Trading fÃ¼r immer verÃ¤ndern", heiÃŸt es im
    Event-Motto. Tickets kÃ¶nnen Interessierte zum Kostenpunkt von 29 Euro erwerben.
    Im Ticketpreis enthalten sind ein kostenloses 1.000-Dollar-Konto zum Handeln
    unter realen Marktbedingungen und der Zugang zur Sabio Academy, einer modernen
    Lernplattform fÃ¼r Trader.

    Die Veranstaltung wird in Kooperation mit Sabio Trade durchgefÃ¼hrt, einer jungen
    Prop-Trading-Firma aus Dublin. Sabio Trade bietet HÃ¤ndlern die MÃ¶glichkeit, mit
    firmeneigenem Kapital zu handeln und bis zu 90 Prozent Gewinnbeteiligung zu
    erhalten.

    Empfehlung und Test von Sabio Trade durch Trading.de

    Trading.de hat Sabio Trade ausfÃ¼hrlich getestet und empfiehlt den Anbieter als
    faire und moderne Alternative im Prop-Trading-Markt. Im Test Ã¼berzeugte Sabio
    Trade vor allem durch seine einfache Bewertung, schnelle Auszahlungen und klare
