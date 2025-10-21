Deutschlands erstes Prop-Trading-Event in Frankfurt (FOTO)
Frankfurt (ots) - Am 1. November 2025 wird Frankfurt zum Zentrum der Trading
Welt. Im MÃ–VENPICK Hotel an der Den Haager StraÃŸe 5 findet das erste groÃŸe
Prop-Trading-Event Deutschlands statt. Prop Trading, kurz fÃ¼r Proprietary
Trading, bezeichnet das Handeln mit firmeneigenem Kapital. Statt mit eigenem
Geld zu spekulieren, handeln Trader mit dem Kapital des Unternehmens. Wer
erfolgreich ist, erhÃ¤lt eine Gewinnbeteiligung.
Was Teilnehmer beim SabioTrade Prop Trading Event erwartet:
Unter dem Motto "Von zufÃ¤lligen Trades zu systematischen Gewinnen" kommen
Einsteiger, ambitionierte HÃ¤ndler und erfahrene Profis fÃ¼r einen intensiven
Live-Tag zusammen.
Von 10:00 bis 17:00 Uhr teilen einige der bekanntesten Experten der deutschen
Trading-Szene ihre Strategien, Methoden und psychologischen AnsÃ¤tze. Mit dabei
sind bekannte Namen wie RÃ¼diger Born, Markus Gabel und Frank Sohlleder. Alle
drei vereint langjÃ¤hrige Erfahrung im institutionellen und privaten Handel.
Besucher dÃ¼rfen sich also auf praxisnahe VortrÃ¤ge, Diskussionspanels und
exklusive Einblicke in die Welt des Prop Tradings freuen.
Generell deckt das Programm von SabioTrade (https://sabiotrade.com/de) zentrale
Themen des Prop Tradings ab:
- Regelbasiertes Handeln,
- Disziplin,
- Psychologie,
- Risikomanagement und die Umsetzung professioneller Strategien im Alltag.
"Ein einziger Tag kann Ihr Trading fÃ¼r immer verÃ¤ndern", heiÃŸt es im
Event-Motto. Tickets kÃ¶nnen Interessierte zum Kostenpunkt von 29 Euro erwerben.
Im Ticketpreis enthalten sind ein kostenloses 1.000-Dollar-Konto zum Handeln
unter realen Marktbedingungen und der Zugang zur Sabio Academy, einer modernen
Lernplattform fÃ¼r Trader.
Die Veranstaltung wird in Kooperation mit Sabio Trade durchgefÃ¼hrt, einer jungen
Prop-Trading-Firma aus Dublin. Sabio Trade bietet HÃ¤ndlern die MÃ¶glichkeit, mit
firmeneigenem Kapital zu handeln und bis zu 90 Prozent Gewinnbeteiligung zu
erhalten.
Empfehlung und Test von Sabio Trade durch Trading.de
Trading.de hat Sabio Trade ausfÃ¼hrlich getestet und empfiehlt den Anbieter als
faire und moderne Alternative im Prop-Trading-Markt. Im Test Ã¼berzeugte Sabio
Trade vor allem durch seine einfache Bewertung, schnelle Auszahlungen und klare
-> Hier geht es zu den Tickets für das Live-Event!
