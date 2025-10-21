PayPal verdoppelt den Einsatz in Europa: Das steckt hinter der Investition

Nach dem gestrigen Schlusskurs von 69,20 US-Dollar an der Nasdaq, ein Plus von 2,66 Prozent, fiel die Aktie von PayPal heute zum Börsenstart wieder unter 69 US-Dollar.

PayPal übernimmt den Anteil der Carlyle Group an der deutschen Digital-Commerce-Firma Shopware. Mit der Transaktion steigt PayPals Beteiligung von rund 11 Prozent auf etwa 41 Prozent, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen Bloomberg berichteten.

Strategische Partnerschaft wird vertieft

Im Februar 2022 hatten Carlyle Europe Technology Partners IV und PayPal 100 Millionen US-Dollar in Shopware investiert. Damals begründeten beide Seiten die Entscheidung mit der starken Marktposition des Unternehmens in Deutschland und mit den Plänen für internationale Expansion.

Ein Sprecher von PayPal erklärte dazu in einer E-Mail: "Wir haben eine Vereinbarung unterzeichnet, um unsere Investition in Shopware zu erhöhen, einen langjährigen und wichtigen Partner in Europa. Dies spiegelt unsere Tradition wider, strategische Allianzen im gesamten Ökosystem zu stärken, und unser Engagement, das Wachstum des digitalen Handels in Europa zu unterstützen."

Shopware setzt auf digitales Wachstum

Shopware wurde vor mehr als 20 Jahren von den Brüdern Sebastian und Stefan Hamann gegründet. Das Unternehmen bietet digitale Handelslösungen für Händler an und hat sich insbesondere im deutschen Markt als wichtiger Anbieter etabliert. Mit der erweiterten Beteiligung von PayPal könnte das Unternehmen seine internationale Expansion beschleunigen und seine Position im europäischen E-Commerce weiter stärken.

Die Übernahme markiert einen weiteren Schritt von PayPal, seine Präsenz in wichtigen Märkten auszubauen und strategische Partnerschaften gezielt zu vertiefen.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion