Digitale Sicherheit vor Arbeitsplatzsicherheit / Mastercard Global Cybersecurity Research zeigt
Cyberrisiken bereiten der Hälfte der Deutschen wöchentlich Sorgen (FOTO)
Frankfurt/Main (ots) -
Betrugsversuche treffen alle Altersgruppen - Jüngere besonders gefährdet
73 Prozent der Deutschen haben im vergangenen Jahr mindestens einen
Betrugsversuch erlebt, rund ein Viertel (24 %) ist diesen zum Opfer gefallen -
bei der Generation Z waren es sogar 41 Prozent. Besonders verbreitet sind
Shopping- und Handelsbetrug (23 %), Investment- und Kryptobetrugsmaschen (23 %),
Identitätsdiebstahl (19 %) sowie Romance- oder Dating-Betrug (22 %). Wer beim
Online-Shopping auf eine Betrugsmasche hereinfiel, erlitt in 64 Prozent der
Fälle einen finanziellen Schaden. Fast die Hälfte (48 %) verlor dabei 100 Euro
oder mehr.
Die Angst vor ausgeklügelten, kaum noch erkennbaren Betrugsfällen wächst: Drei
von vier deutschen Verbraucher:innen (75 %) finden es zunehmend schwierig,
Betrugsversuche bei Transaktionen zu erkennen. Gleichzeitig hält das Schamgefühl
viele Betroffene davon ab, über ihre Erfahrungen zu sprechen - 44 Prozent hätten
Hemmungen, sich jemandem anzuvertrauen.
Künstliche Intelligenz gilt als stärkste Bedrohung für Cybersicherheit
KI-gestützte Betrugsmaschen sind für deutsche Verbraucher:innen künftig die
größte Sorge, wenn es um Cybersicherheit geht. Gleichwohl fühlen sich nur 11
Prozent sehr sicher im Umgang mit KI-basierten Bedrohungen. Die Mehrheit
befürchtet, dass KI zu ausgefeilteren Angriffen führen wird (42 %), etwa durch
automatisierte Cyberattacken oder täuschend echte Phishing-Mails. Besonders
73 Prozent der Deutschen haben im vergangenen Jahr mindestens einen
Betrugsversuch erlebt, rund ein Viertel (24 %) ist diesen zum Opfer gefallen -
bei der Generation Z waren es sogar 41 Prozent. Besonders verbreitet sind
Shopping- und Handelsbetrug (23 %), Investment- und Kryptobetrugsmaschen (23 %),
Identitätsdiebstahl (19 %) sowie Romance- oder Dating-Betrug (22 %). Wer beim
Online-Shopping auf eine Betrugsmasche hereinfiel, erlitt in 64 Prozent der
Fälle einen finanziellen Schaden. Fast die Hälfte (48 %) verlor dabei 100 Euro
oder mehr.
Die Angst vor ausgeklügelten, kaum noch erkennbaren Betrugsfällen wächst: Drei
von vier deutschen Verbraucher:innen (75 %) finden es zunehmend schwierig,
Betrugsversuche bei Transaktionen zu erkennen. Gleichzeitig hält das Schamgefühl
viele Betroffene davon ab, über ihre Erfahrungen zu sprechen - 44 Prozent hätten
Hemmungen, sich jemandem anzuvertrauen.
Künstliche Intelligenz gilt als stärkste Bedrohung für Cybersicherheit
KI-gestützte Betrugsmaschen sind für deutsche Verbraucher:innen künftig die
größte Sorge, wenn es um Cybersicherheit geht. Gleichwohl fühlen sich nur 11
Prozent sehr sicher im Umgang mit KI-basierten Bedrohungen. Die Mehrheit
befürchtet, dass KI zu ausgefeilteren Angriffen führen wird (42 %), etwa durch
automatisierte Cyberattacken oder täuschend echte Phishing-Mails. Besonders
