    Digitale Sicherheit vor Arbeitsplatzsicherheit / Mastercard Global Cybersecurity Research zeigt

    Cyberrisiken bereiten der Hälfte der Deutschen wöchentlich Sorgen (FOTO)

    Frankfurt/Main (ots) -

    - Shopping- und Kryptobetrug besonders verbreitet: 64 % der Betroffenen erlitten
    durch Betrug beim Online-Shopping finanzielle Verluste, fast die Hälfte (48 %)
    über 100 Euro.
    - Jüngere Deutsche besonders anfällig für Betrug : 73 % waren im letzten Jahr
    Ziel von Betrugsversuchen und 24 % fielen ihnen zum Opfer - darunter 41 % der
    Gen Z.
    - KI-generierte Inhalte verstärken Betrugsängste : 76 % fürchten groß angelegte
    KI-Angriffe und gehackte Systeme, 74 % täuschend echte Phishing-Mails.

    Zum diesjährigen Cybersecurity Awareness Month zeigt eine aktuelle
    Mastercard-Studie den hohen Stellenwert digitaler Sicherheit im Alltag der
    Deutschen: Für 63 Prozent der deutschen Verbraucher:innen sind die Risiken im
    Netz heute präsenter als noch vor zwei Jahren - aktuell halten 62 Prozent es
    sogar für schwieriger, ihre digitalen Daten zu schützen als das eigene Zuhause.
    Rund die Hälfte der Befragten (49 %) denkt mindestens wöchentlich über
    Online-Sicherheit nach - und damit häufiger als über die Sicherheit ihres
    Arbeitsplatzes (33 %). Bei mehr als einem Drittel (37 %) ist Cybersicherheit
    sogar regelmäßig Thema am heimischen Esstisch.

    Betrugsversuche treffen alle Altersgruppen - Jüngere besonders gefährdet

    73 Prozent der Deutschen haben im vergangenen Jahr mindestens einen
    Betrugsversuch erlebt, rund ein Viertel (24 %) ist diesen zum Opfer gefallen -
    bei der Generation Z waren es sogar 41 Prozent. Besonders verbreitet sind
    Shopping- und Handelsbetrug (23 %), Investment- und Kryptobetrugsmaschen (23 %),
    Identitätsdiebstahl (19 %) sowie Romance- oder Dating-Betrug (22 %). Wer beim
    Online-Shopping auf eine Betrugsmasche hereinfiel, erlitt in 64 Prozent der
    Fälle einen finanziellen Schaden. Fast die Hälfte (48 %) verlor dabei 100 Euro
    oder mehr.

    Die Angst vor ausgeklügelten, kaum noch erkennbaren Betrugsfällen wächst: Drei
    von vier deutschen Verbraucher:innen (75 %) finden es zunehmend schwierig,
    Betrugsversuche bei Transaktionen zu erkennen. Gleichzeitig hält das Schamgefühl
    viele Betroffene davon ab, über ihre Erfahrungen zu sprechen - 44 Prozent hätten
    Hemmungen, sich jemandem anzuvertrauen.

    Künstliche Intelligenz gilt als stärkste Bedrohung für Cybersicherheit

    KI-gestützte Betrugsmaschen sind für deutsche Verbraucher:innen künftig die
    größte Sorge, wenn es um Cybersicherheit geht. Gleichwohl fühlen sich nur 11
    Prozent sehr sicher im Umgang mit KI-basierten Bedrohungen. Die Mehrheit
    befürchtet, dass KI zu ausgefeilteren Angriffen führen wird (42 %), etwa durch
    automatisierte Cyberattacken oder täuschend echte Phishing-Mails. Besonders
