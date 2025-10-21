Cyberrisiken bereiten der Hälfte der Deutschen wöchentlich Sorgen (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) -



- Shopping- und Kryptobetrug besonders verbreitet: 64 % der Betroffenen erlitten

durch Betrug beim Online-Shopping finanzielle Verluste, fast die Hälfte (48 %)

über 100 Euro.

- Jüngere Deutsche besonders anfällig für Betrug : 73 % waren im letzten Jahr

Ziel von Betrugsversuchen und 24 % fielen ihnen zum Opfer - darunter 41 % der

Gen Z.

- KI-generierte Inhalte verstärken Betrugsängste : 76 % fürchten groß angelegte

KI-Angriffe und gehackte Systeme, 74 % täuschend echte Phishing-Mails.



Zum diesjährigen Cybersecurity Awareness Month zeigt eine aktuelle

Mastercard-Studie den hohen Stellenwert digitaler Sicherheit im Alltag der

Deutschen: Für 63 Prozent der deutschen Verbraucher:innen sind die Risiken im

Netz heute präsenter als noch vor zwei Jahren - aktuell halten 62 Prozent es

sogar für schwieriger, ihre digitalen Daten zu schützen als das eigene Zuhause.

Rund die Hälfte der Befragten (49 %) denkt mindestens wöchentlich über

Online-Sicherheit nach - und damit häufiger als über die Sicherheit ihres

Arbeitsplatzes (33 %). Bei mehr als einem Drittel (37 %) ist Cybersicherheit

sogar regelmäßig Thema am heimischen Esstisch.









73 Prozent der Deutschen haben im vergangenen Jahr mindestens einen

Betrugsversuch erlebt, rund ein Viertel (24 %) ist diesen zum Opfer gefallen -

bei der Generation Z waren es sogar 41 Prozent. Besonders verbreitet sind

Shopping- und Handelsbetrug (23 %), Investment- und Kryptobetrugsmaschen (23 %),

Identitätsdiebstahl (19 %) sowie Romance- oder Dating-Betrug (22 %). Wer beim

Online-Shopping auf eine Betrugsmasche hereinfiel, erlitt in 64 Prozent der

Fälle einen finanziellen Schaden. Fast die Hälfte (48 %) verlor dabei 100 Euro

oder mehr.



Die Angst vor ausgeklügelten, kaum noch erkennbaren Betrugsfällen wächst: Drei

von vier deutschen Verbraucher:innen (75 %) finden es zunehmend schwierig,

Betrugsversuche bei Transaktionen zu erkennen. Gleichzeitig hält das Schamgefühl

viele Betroffene davon ab, über ihre Erfahrungen zu sprechen - 44 Prozent hätten

Hemmungen, sich jemandem anzuvertrauen.



Künstliche Intelligenz gilt als stärkste Bedrohung für Cybersicherheit



KI-gestützte Betrugsmaschen sind für deutsche Verbraucher:innen künftig die

größte Sorge, wenn es um Cybersicherheit geht. Gleichwohl fühlen sich nur 11

Prozent sehr sicher im Umgang mit KI-basierten Bedrohungen. Die Mehrheit

befürchtet, dass KI zu ausgefeilteren Angriffen führen wird (42 %), etwa durch

automatisierte Cyberattacken oder täuschend echte Phishing-Mails. Besonders



