Börsenstart USA - 21.10. - US Tech 100 schwach -0,28 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 46.763,13 PKT und steigt um +0,11 %.

Top-Werte: Coca-Cola +3,89 %, 3M +2,71 %, Amazon +2,24 %, Salesforce +1,38 %, Walt Disney +1,14 %

Flop-Werte: Amgen -1,29 %, Caterpillar -1,15 %, NVIDIA -0,74 %, Johnson & Johnson -0,57 %, Verizon Communications -0,49 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:43) bei 25.074,78 PKT und fällt um -0,28 %.

Top-Werte: Warner Bros. Discovery (A) +9,56 %, Lululemon Athletica +4,23 %, Paccar +2,27 %, Amazon +2,24 %, Marriott International Registered (A) +2,11 %

Flop-Werte: Constellation Energy -2,48 %, Marvell Technology -2,35 %, Micron Technology -2,19 %, Arm Holdings -1,70 %, Shopify -1,64 %

Der S&P 500 steht aktuell (15:59:44) bei 6.727,18 PKT und fällt um -0,13 %.

Top-Werte: General Motors +14,23 %, RTX Corporation Reg Shs +11,17 %, Warner Bros. Discovery (A) +9,56 %, Danaher +8,29 %, Halliburton +7,90 %

Flop-Werte: Newmont Corporation -8,22 %, Philip Morris International -6,56 %, Albemarle -4,89 %, Elevance Health -4,11 %, Vistra -3,66 %