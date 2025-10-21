Globale Nachfrage nach betriebswirtschaftlicher Ausbildung wächst inmitten wirtschaftlicher und geopolitischer Unsicherheiten

RESTON, Va., 21. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Graduate Management Education (GME)-Programme verzeichneten im Jahr 2025 weltweit einen 7-prozentigen Anstieg der Bewerbungen und bauten damit auf dem rekordverdächtigen Wachstum des letzten Jahres auf. Dies geht aus dem jüngsten jährlichen Application Trends Survey zu globalen Trends in der Wirtschaftsausbildung hervor, der heute vom Graduate Management Admission Council (GMAC), einer gemeinnützigen Vereinigung führender Wirtschaftshochschulen weltweit, veröffentlicht wurde.

Die diesjährigen Zuwächse waren zwar beträchtlich, aber nicht gleichmäßig verteilt, wobei sich deutliche Verschiebungen bei den verschiedenen Programmtypen, Veranstaltungsformaten und geografischen Regionen abzeichneten. Insbesondere die großen GME-Drehkreuze wie Kanada, die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich verzeichneten einen Rückgang der Bewerbungen, da ihre strengere Visapolitik und die Unsicherheit auf dem Arbeitsmarkt internationale Bewerber abschreckten. Während die Programme in den USA einen leichten Rückgang um einen Punkt verzeichneten, war der Rückgang in Kanada und Großbritannien ausgeprägter: 84 Prozent der kanadischen Programme und zwei Drittel der britischen Programme meldeten weniger Bewerbungen. Im Gegensatz dazu stiegen die Bewerbungen für Programme in Asien und Europa (außerhalb des Vereinigten Königreichs) sprunghaft an und zogen Bewerber an, die aus anderen Regionen umgeleitet wurden. Besonders stark war der Zuwachs an internationalen Bewerbungen in Indien (plus 26 %) sowie in Ost- und Südostasien (plus 42 %), was den Erfolg der dortigen Business Schools in Bezug auf Marketingstrategien und Reputationsgewinn unterstreicht.

„Die nächste Ära der betriebswirtschaftlichen Ausbildung wird durch sich ändernde Erwartungen von Studenten und Arbeitgebern, eine herausfordernde Geopolitik und neue Qualifikationsanforderungen, die durch Technologien wie KI ausgelöst werden, neu gestaltet", sagt Joy Jones, CEO bei GMAC. „Während einige Regionen und Programmangebote mit ernsthaftem Gegenwind zu kämpfen haben, ist der diesjährige Anstieg der Bewerbungen ein deutlicher Beweis dafür, dass sich die Wirtschaftshochschulen durch innovative Lehrpläne und branchenorientierte Erfahrungen schnell an diese Dynamik anpassen und sich für eine langfristige Relevanz positionieren."