Agnico Eagle Mines Aktie tiefrot - 21.10.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Agnico Eagle Mines Aktie. Mit einer Performance von -6,72 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Agnico Eagle Mines ist ein führendes Goldbergbauunternehmen, das sich auf die Exploration, Entwicklung und Produktion von Goldminen konzentriert. Es zählt zu den größten Goldproduzenten weltweit. Hauptkonkurrenten sind Barrick Gold und Newmont Corporation. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die starke Präsenz in politisch stabilen Regionen.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Agnico Eagle Mines-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +48,85 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Agnico Eagle Mines Aktie damit um +1,17 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,36 %. Im Jahr 2025 gab es für Agnico Eagle Mines bisher ein Plus von +101,96 %.

Agnico Eagle Mines Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,17 % 1 Monat +10,36 % 3 Monate +48,85 % 1 Jahr +91,75 %

Informationen zur Agnico Eagle Mines Aktie

Es gibt 503 Mio. Agnico Eagle Mines Aktien. Damit ist das Unternehmen 71,48 Mrd. wert.

Agnico Eagle Mines Aktie jetzt kaufen?

Ob die Agnico Eagle Mines Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Agnico Eagle Mines Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.