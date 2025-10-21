    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEndeavour Mining AktievorwärtsNachrichten zu Endeavour Mining

    Endeavour Mining Aktie verliert signifikant - 21.10.2025

    Am 21.10.2025 ist die Endeavour Mining Aktie, bisher, um -8,73 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Endeavour Mining Aktie.

    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Endeavour Mining ist ein führendes Goldbergbauunternehmen in Westafrika, das sich durch strategische Expansion und nachhaltige Praktiken auszeichnet. Es konkurriert mit großen Namen wie Barrick Gold und Newmont, hebt sich jedoch durch seine lokale Präsenz und kosteneffiziente Produktion ab.

    Endeavour Mining Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.10.2025

    Mit einer Performance von -8,73 % musste die Endeavour Mining Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Obwohl die Endeavour Mining Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +55,32 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,40 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,52 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Endeavour Mining auf +123,98 %.

    Endeavour Mining Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,40 %
    1 Monat +18,52 %
    3 Monate +55,32 %
    1 Jahr +76,30 %

    Informationen zur Endeavour Mining Aktie

    Es gibt 241 Mio. Endeavour Mining Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,72 Mrd. wert.

    Ob die Endeavour Mining Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Endeavour Mining Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Endeavour Mining

    -10,52 %
    -1,40 %
    +18,52 %
    +55,32 %
    +76,30 %
    +130,53 %
    +72,74 %
    +704,49 %
    +524,96 %
    ISIN:GB00BL6K5J42WKN:A3CSCF



