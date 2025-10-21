Endeavour Mining Aktie verliert signifikant - 21.10.2025

Mit einer Performance von -8,73 % musste die Endeavour Mining Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Endeavour Mining ist ein führendes Goldbergbauunternehmen in Westafrika, das sich durch strategische Expansion und nachhaltige Praktiken auszeichnet. Es konkurriert mit großen Namen wie Barrick Gold und Newmont, hebt sich jedoch durch seine lokale Präsenz und kosteneffiziente Produktion ab.

Obwohl die Endeavour Mining Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +55,32 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,40 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,52 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Endeavour Mining auf +123,98 %.

Endeavour Mining Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,40 % 1 Monat +18,52 % 3 Monate +55,32 % 1 Jahr +76,30 %

Informationen zur Endeavour Mining Aktie

Es gibt 241 Mio. Endeavour Mining Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,72 Mrd. wert.

Endeavour Mining Aktie jetzt kaufen?

Ob die Endeavour Mining Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Endeavour Mining Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.