Barrick Mining Corporation - Aktie unter Druck -7,48 % - 21.10.2025

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Barrick Mining Corporation-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +65,72 % zu Buche.

Die Barrick Mining Corporation Aktie ist bisher um -7,48 % auf 27,60€ gefallen. Das sind -2,23 € weniger als am letzten Handelstag. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Barrick Mining Corporation Aktie damit um +0,78 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,66 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Barrick Mining Corporation eine positive Entwicklung von +97,62 % erlebt.

Barrick Mining Corporation Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,78 % 1 Monat +4,66 % 3 Monate +65,72 % 1 Jahr +52,66 %

Informationen zur Barrick Mining Corporation Aktie

Es gibt 2 Mrd. Barrick Mining Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 46,86 Mrd. wert.

Also Announces Discovery of Additional Copper Showings on Surface & Historic Mining Pits at Nessa Properties West of Kinross' La Coipa & Construction of New Roads; Announces Completion of Drill Pad Expansion at Tolita to Accommodate Larger Drill …

Der Kupferpreis ringt mit der Marke von 5 US-Dollar / lb. Die fulminante Erholung ist ins Stocken geraten. Kippt die Stimmung wieder oder knallt Kupfer nach überstandener Konsolidierung erst richtig nach oben?

In einer Ära geopolitischer Verwerfungen und geldpolitischer Experimente gewinnen reale Vermögenswerte strategische Bedeutung. Gold behauptet sich als fundamentale Wertreserve, während die Transformation des Energiesektors die Nachfrage nach …

Barrick Mining Corporation Aktie jetzt kaufen?

Ob die Barrick Mining Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Barrick Mining Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.