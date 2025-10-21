    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBarrick Mining Corporation AktievorwärtsNachrichten zu Barrick Mining Corporation

    Barrick Mining Corporation - Aktie unter Druck -7,48 % - 21.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Barrick Mining Corporation Aktie bisher Verluste von -7,48 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Barrick Mining Corporation Aktie.

    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Barrick Mining Corporation Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.10.2025

    Die Barrick Mining Corporation Aktie ist bisher um -7,48 % auf 27,60 gefallen. Das sind -2,23  weniger als am letzten Handelstag. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Barrick Mining Corporation-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +65,72 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Barrick Mining Corporation Aktie damit um +0,78 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,66 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Barrick Mining Corporation eine positive Entwicklung von +97,62 % erlebt.

    Barrick Mining Corporation Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,78 %
    1 Monat +4,66 %
    3 Monate +65,72 %
    1 Jahr +52,66 %

    Informationen zur Barrick Mining Corporation Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Barrick Mining Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 46,86 Mrd. wert.

    Gold Hart Copper Launches New Geophysics Survey on Flagship Tolita Gold-Copper-Molybdenum-Silver Asset in Vicuña Chile


    Also Announces Discovery of Additional Copper Showings on Surface & Historic Mining Pits at Nessa Properties West of Kinross' La Coipa & Construction of New Roads; Announces Completion of Drill Pad Expansion at Tolita to Accommodate Larger Drill …

    Das wird nun entscheidend für Kupfer. Kupferpreis vor gewaltigen Verwerfungen  


    Der Kupferpreis ringt mit der Marke von 5 US-Dollar / lb. Die fulminante Erholung ist ins Stocken geraten. Kippt die Stimmung wieder oder knallt Kupfer nach überstandener Konsolidierung erst richtig nach oben?  

    Barrick Mining und Kobo Resources: Gold als Sicherheit – Occidental Petroleum: Energie als Chance


    In einer Ära geopolitischer Verwerfungen und geldpolitischer Experimente gewinnen reale Vermögenswerte strategische Bedeutung. Gold behauptet sich als fundamentale Wertreserve, während die Transformation des Energiesektors die Nachfrage nach …

    Barrick Mining Corporation Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Barrick Mining Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Barrick Mining Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Barrick Mining Corporation

    ISIN:CA06849F1080WKN:A417GQ



