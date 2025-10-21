Franco-Nevada - Aktie erlebt Kurseinbruch -4,40 % - 21.10.2025

Die Franco-Nevada Aktie ist bisher um -4,40 % auf 168,50€ gefallen. Das sind -7,75 € weniger als am letzten Handelstag. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Franco-Nevada ist ein globaler Marktführer im Bereich von Lizenzgebühren und Streaming für Edelmetalle, mit einem diversifizierten Portfolio und einer risikoarmen Geschäftsstrategie.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Franco-Nevada in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +28,06 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,97 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,47 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Franco-Nevada auf +52,26 %.

Franco-Nevada Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,97 % 1 Monat -5,47 % 3 Monate +28,06 % 1 Jahr +40,51 %

Informationen zur Franco-Nevada Aktie

Es gibt 193 Mio. Franco-Nevada Aktien. Damit ist das Unternehmen 32,47 Mrd. wert.

Franco-Nevada Aktie jetzt kaufen?

Ob die Franco-Nevada Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Franco-Nevada Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.