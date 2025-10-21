Kinross Gold Aktie mit kräftigem Kurssturz - 21.10.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Kinross Gold Aktie. Mit einer Performance von -9,30 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Kinross Gold ist ein führendes kanadisches Bergbauunternehmen, das sich auf die Goldproduktion spezialisiert hat. Mit Minen in Amerika, Afrika und Russland zählt es zu den Top-Goldproduzenten. Hauptkonkurrenten sind Barrick Gold und Newmont. Kinross' Stärken liegen in seiner geografischen Diversifikation und seinem Engagement für nachhaltigen Bergbau.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Kinross Gold in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +64,44 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die Kinross Gold Aktie damit um -1,74 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,89 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Kinross Gold auf +147,64 %.

Kinross Gold Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,74 % 1 Monat +9,89 % 3 Monate +64,44 % 1 Jahr +125,70 %

Informationen zur Kinross Gold Aktie

Es gibt 1 Mrd. Kinross Gold Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,48 Mrd. wert.

Also Announces Discovery of Additional Copper Showings on Surface & Historic Mining Pits at Nessa Properties West of Kinross' La Coipa & Construction of New Roads; Announces Completion of Drill Pad Expansion at Tolita to Accommodate Larger Drill …

Kinross Gold Aktie jetzt kaufen?

Ob die Kinross Gold Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kinross Gold Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.