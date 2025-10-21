Fresnillo Aktie unter starkem Abgabedruck - 21.10.2025

Mit einer Performance von -14,29 % musste die Fresnillo Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Fresnillo plc ist ein führendes Bergbauunternehmen, das sich auf die Produktion von Silber und Gold spezialisiert hat. Es ist einer der größten Silberproduzenten weltweit und an der Londoner Börse notiert. Wichtige Konkurrenten sind Barrick Gold und Newmont Corporation. Fresnillo überzeugt durch große, hochwertige Reserven und effiziente Produktionsmethoden.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Fresnillo in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +65,94 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die Fresnillo Aktie damit um -6,07 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,45 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Fresnillo um +283,13 % gewonnen.

Fresnillo Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,07 % 1 Monat +4,45 % 3 Monate +65,94 % 1 Jahr +220,55 %

Informationen zur Fresnillo Aktie

Es gibt 737 Mio. Fresnillo Aktien. Damit ist das Unternehmen 17,99 Mrd. wert.

Fresnillo Aktie jetzt kaufen?

Ob die Fresnillo Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fresnillo Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.