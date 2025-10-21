Aktien New York
Wenig verändert nach starkem Wochenstart - Berichtssaison
- US-Aktienmärkte zeigen sich stabil nach Gewinnen.
- Dow Jones +0,1%, S&P 500 -0,2%, Nasdaq -0,3%.
- Optimismus wegen KI-Investitionen bleibt bestehen.
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den deutlichen Gewinnen zum Wochenauftakt haben sich die US-Aktienmärkte am Dienstag im frühen Handel wenig verändert. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,1 Prozent auf 46.739 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,2 Prozent auf 6.725 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,3 Prozent auf 25.081 Punkte nach unten.
Zuletzt hatten negative Nachrichten etwa zur US-Zollpolitik für kurzfristige Rücksetzer gesorgt, die viele Anleger als Kaufgelegenheit genutzt hatten. Sie setzen darauf, dass die Milliarden-Investitionen der Unternehmen in Künstliche Intelligenz (KI) künftig Gewinne abwerfen. Dieser Optimismus wird mit der angelaufenen Berichtssaison auf die Probe gestellt.
Angesichts sinkender Zinsen und eines strukturellen Wachstums der KI-Nachfrage hätten Anleger allen Grund, zuversichtlich zu sein, sagte Vey-Sern Ling, Geschäftsführer bei Union Bancaire Privee. "Sofern es nicht zu einer starken Abkühlung der US-Wirtschaft, einer erneuten Eskalation der Spannungen zwischen den USA und China oder unwiderlegbaren Beweisen dafür kommt, dass KI nur ein Hype ist, könnten die Märkte bis zum Jahresende gut unterstützt sein."/edh/he
