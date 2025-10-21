Stärkster Rückgang seit 2020
Crash: Goldpreis im Rückwärtsgang – Investoren nehmen Rallye die Luft
Der Goldpreis fiel am Dienstag zeitweise um über 5 Prozent. Ein stärkerer US-Dollar und Gewinnmitnahmen der Anleger treiben Gold wieder unter die 4300-Dollar-Marke je Feinunze. Auch die anderen Edelmetalle rauschten ab.
- Goldpreis fiel um über 5 Prozent, unter 4300 Dollar.
- Stärkster Rückgang seit fünf Jahren, Gewinnmitnahmen.
- Dollar stärkt sich, Edelmetalle teurer für andere Währungen.
Der Goldpreis verzeichnet am Dienstag den stärksten Rückgang seit fünf Jahren. Zuletzt hatte er wochenlang in einer rasanten Rallye zugelegt. Jetzt scheint die Luft raus.
Am Montag noch hatte der Goldpreis ein Allzeithoch von 4.381,21 US-Dollar erreicht. In diesem Jahr hat das gelbe Edelmetall eine unglaubliche Rallye mit einer Wertsteigerung von rund 60 Prozent hingelegt. Der Auslöser dafür sind geopolitische und wirtschaftliche Unsicherheiten, Wetten auf Zinssenkungen und anhaltende Käufe der Zentralbanken.
"Goldrückgänge wurden noch gestern gekauft, aber der starke Anstieg der Volatilität bei den Hochs in der vergangenen Woche signalisiert Vorsicht und könnte zumindest kurzfristige Gewinnmitnahmen fördern", sagte Tai Wong, ein unabhängiger Metallhändler gegenüber Reuters.
Der Dollarindex stieg um 0,4 Prozent, wodurch Edelmetalle für Inhaber anderer Währungen teurer wurden. Die Wall Street startete am Dienstag zunächst ruhig in den Handel, da die Futures frühere Verluste teilweise ausgleichen.
"Eine bessere Risikobereitschaft im allgemeinen Markt zu Beginn dieser Woche ist bärisch für die sicheren Metalle", sagte Jim Wyckoff, leitender Analyst bei Kitco Metals, in einer Mitteilung.
Heißt das: Die Anleger bereiten sich auf eine starke Berichtssaison vor und fliehen jetzt aus den sicheren Häfen?
Investoren warten vor allen Dingen nun auf die US-Verbraucherpreisindexdaten (CPI) am Freitag. Für September wird ein Anstieg der Inflation von 3,1 Prozent im Jahresvergleich prognostiziert. Die Märkte erwarten, dass die Federal Reserve (Fed) nächste Woche die Zinsen um 25 Basispunkte senken wird.
Gold, als renditeloses Asset, profitiert tendenziell eher in einem Niedrigzinsumfeld.
Investoren warten auch auf das bevorstehende Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping nächste Woche.
Auch die anderen Edelmetalle wurden in den Abwärtssog von Gold gezogen. Silber verlor zeitweise sogar über 8 Prozent, Platin über 6 Prozent, Palladium ebenso, über 6 Prozent.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion