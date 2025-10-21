Trump bremst, KI beschleunigt: Solarenergie erlebt ihr Comeback!

Die US-Investmentbank Citi hat ihre Einschätzung für die Solarkonzerne Nextracker und Sunrun angehoben. Beide Werte wurden von Neutral auf Kaufen hochgestuft. Analyst Vikram Bagri begründet die Entscheidung mit der stark steigenden Stromnachfrage durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz, die dem Sektor unerwartet kräftigen Rückenwind verleiht – trotz der weiterhin restriktiven Energiepolitik von Präsident Donald Trump.

Nach massiven Kursverlusten im vergangenen Jahr haben Solartitel seit dem Frühjahr eine bemerkenswerte Erholung hingelegt. Der Invesco Solar ETF legte seit seinem Tief im April um 81,5 Prozent zu. Besonders dynamisch entwickelten sich die Aktien von Nextracker und Sunrun, die im laufenden Jahr um 143 beziehungsweise 122 Prozent gestiegen sind.

Citi erwartet, dass die wachsende Nachfrage nach Energie für Rechenzentren, die Künstliche Intelligenz betreiben, weiterhin als Katalysator für den Solarmarkt wirkt.

Nextracker: Erstes Kapitalmarkttreffen soll Impulse setzen

Bagri erhöhte das Kursziel für Nextracker von 66 auf 114 US-Dollar je Aktie, was einem weiteren Potenzial von rund 28 Prozent entspricht. Er sieht in der anstehenden Analystenkonferenz am 12. November einen wichtigen Kurstreiber. "Das Umsatzwachstum wird am Markt bislang unterschätzt", schreibt der Analyst. Zudem könne Nextracker ab dem kommenden Jahr Kapital an die Aktionäre zurückführen – ein Schritt, der das Unternehmen in einen exklusiven Kreis renditestarker Erneuerbare-Energien-Titel hebe.

Bagri lobt das erfahrene Management und die starke Auftragsbasis. Mit einem Rekordauftragsbestand von mehr als 4,5 Milliarden US-Dollar verfüge Nextracker über solide Sichtbarkeit der mittelfristigen Erlöse. Dies rechtfertige eine höhere Bewertung.

Sunrun: Marktführer mit gesunder Bilanz

Auch die Aktie des US-Solarinstallateurs Sunrun erhielt ein Upgrade auf Kaufen. Das Kursziel wurde von 11 auf 26 US-Dollar angehoben, was einem erwarteten Zuwachs von 27 Prozent entspricht. Bagri hebt die konservative Finanzpolitik hervor: "Sunrun hat seine Bilanz stets umsichtig gesteuert und nie neue Aktien ausgegeben – ein Beleg für die Stabilität des Managements." Durch den Schuldenabbau habe sich die Verschuldung deutlich verringert.

Mit einem Marktanteil von 19 Prozent gilt Sunrun als größter reiner Anbieter für Solaranlagen im US-Privatkundensegment. Citi sieht weiteres Wachstumspotenzial, da die starke Position des Unternehmens bessere Konditionen bei Zulieferern ermögliche.

Fazit: Erneuerbare Energien wieder im Aufwind

Trotz politischem Gegenwind erlebt die Solarbranche eine Renaissance. Der zunehmende Energiehunger durch Künstliche Intelligenz lässt die Nachfrage nach erneuerbaren Quellen steigen – und verleiht Solartiteln wie Nextracker und Sunrun neuen Glanz. Citi sieht in beiden Aktien attraktive Einstiegsgelegenheiten für Anleger, die von der Schnittstelle zwischen Technologie und Energie profitieren wollen.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Epische Goldpreisrallye 3 Outperformer mit massivem Potenzial Jetzt Report kostenlos herunterladen!