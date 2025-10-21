    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLynas Rare Earths AktievorwärtsNachrichten zu Lynas Rare Earths

    Seltene-Erden-Aktie crasht: Platzt der Traum vom China-freien Rohstoffboom?

    Lynas Rare Earths steht im Mittelpunkt einer geopolitischen Zeitenwende. Doch während Politiker von einer neuen Ära der Versorgungssicherheit sprechen, zeigt der Aktienkurs ein anderes Bild.

    • Lynas profitiert von US-Australien-Rohstoffabkommen.
    • Aktienkurs fällt trotz politischer Unterstützung stark.
    • Langfristige Perspektive hängt von Projektfortschritt ab.
    Foto: OpenAI

    Als größter Produzent seltener Erden außerhalb Chinas profitiert das australische Unternehmen zunehmend von politischen Weichenstellungen in Washington und Canberra. Erst vor wenigen Tagen unterzeichneten die USA und Australien ein umfassendes Rohstoffabkommen, das Investitionen in Milliardenhöhe vorsieht – ein strategischer Schritt zur Reduzierung der Abhängigkeit von China. Nach einem steilen Anstieg in der ersten Oktoberhälfte befindet sich die Lynas-Aktie inzwischen in einem deutlichen Korrekturmodus.

    Am heutigen Dienstag notiert das Papier elf Prozent im Minus und bleibt damit in einem kurzfristigen Abwärtstrend gefangen. Trotz starker politischer Impulse wirken Gewinnmitnahmen und Skepsis über die operativen Kennzahlen wie eine Bremse auf die Euphorie. Analysten verweisen darauf, dass der jüngste Kursrückgang nicht nur technischer Natur ist: Der Nettogewinn für das Geschäftsjahr 2025 brach im Vergleich zum Vorjahr um rund 90 Prozent ein – eine Folge hoher Investitionen, Anlaufkosten neuer Werke und einzelner Projektverzögerungen.

    ISIN:AU000000LYC6WKN:871899

    Trotz der angespannten Zahlenlage arbeitet das Unternehmen mit Hochdruck an einer vertikalen Integration. Neben der laufenden Produktion am Mt Weld-Minenstandort in Westaustralien entstehen neue Verarbeitungsanlagen in Malaysia, Texas und demnächst auch in Partnerschaft mit US-Firmen wie Noveon Magnetics. Ziel ist eine vollständig westlich kontrollierte Lieferkette für Hochleistungsmagnete, die etwa in der Verteidigung, Elektromobilität oder Windkraft unverzichtbar sind.

    Während Investoren kurzfristig vorsichtiger agieren, könnte sich der langfristige Ausblick verbessern – vorausgesetzt, die angekündigten Projekte schreiten planmäßig voran. Die starke Unterstützung durch die Regierungen der USA und Australiens, einschließlich zugesagter Fördermittel in Milliardenhöhe, signalisiert politisches Commitment. Entscheidend wird nun, ob daraus konkrete Abnahmeverträge und nachhaltige Umsatzimpulse entstehen.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Lynas Rare Earths Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -12,40 % und einem Kurs von 10,60EUR auf Tradegate (21. Oktober 2025, 16:32 Uhr) gehandelt.


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
