Seltene-Erden-Aktie crasht: Platzt der Traum vom China-freien Rohstoffboom?

Als größter Produzent seltener Erden außerhalb Chinas profitiert das australische Unternehmen zunehmend von politischen Weichenstellungen in Washington und Canberra. Erst vor wenigen Tagen unterzeichneten die USA und Australien ein umfassendes Rohstoffabkommen, das Investitionen in Milliardenhöhe vorsieht – ein strategischer Schritt zur Reduzierung der Abhängigkeit von China. Nach einem steilen Anstieg in der ersten Oktoberhälfte befindet sich die Lynas-Aktie inzwischen in einem deutlichen Korrekturmodus.

Am heutigen Dienstag notiert das Papier elf Prozent im Minus und bleibt damit in einem kurzfristigen Abwärtstrend gefangen. Trotz starker politischer Impulse wirken Gewinnmitnahmen und Skepsis über die operativen Kennzahlen wie eine Bremse auf die Euphorie. Analysten verweisen darauf, dass der jüngste Kursrückgang nicht nur technischer Natur ist: Der Nettogewinn für das Geschäftsjahr 2025 brach im Vergleich zum Vorjahr um rund 90 Prozent ein – eine Folge hoher Investitionen, Anlaufkosten neuer Werke und einzelner Projektverzögerungen.