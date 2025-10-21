Janosch film & medien: Aktienrückkauf für 5 EUR pro Aktie beschlossen!
Die Janosch film & medien AG plant einen strategischen Aktienrückkauf, um Stabilität zu fördern. Bis zu 107.727 Aktien sollen für 5,00 EUR je Stück zurückgekauft werden, was etwa 10 % des Grundkapitals ausmacht. Die Annahmefrist läuft vom 29. Oktober bis 18. November 2025. Die Zustimmung des Aufsichtsrats wird erwartet; Details folgen online und im Bundesanzeiger.
- Die Janosch film & medien AG plant ein öffentliches Aktienrückkaufangebot zum Preis von 5,00 EUR je Aktie.
- Der Rückkauf umfasst bis zu 107.727 eigene Aktien, was etwa 10 % des Grundkapitals entspricht.
- Die Annahmefrist für das Rückkaufangebot beginnt voraussichtlich am 29. Oktober 2025 und endet am 18. November 2025.
- Der Vorstand beabsichtigt, die im Rahmen des Rückkaufangebots erworbenen Aktien einzuziehen.
- Die Zustimmung des Aufsichtsrats für den Rückkauf steht noch aus, wird jedoch erwartet.
- Weitere Informationen zum Aktienrückkauf werden auf der Unternehmenswebsite und im Bundesanzeiger veröffentlicht.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte