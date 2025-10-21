49 0 Kommentare Janosch film & medien: Aktienrückkauf für 5 EUR pro Aktie beschlossen!

Die Janosch film & medien AG plant einen strategischen Aktienrückkauf, um Stabilität zu fördern. Bis zu 107.727 Aktien sollen für 5,00 EUR je Stück zurückgekauft werden, was etwa 10 % des Grundkapitals ausmacht. Die Annahmefrist läuft vom 29. Oktober bis 18. November 2025. Die Zustimmung des Aufsichtsrats wird erwartet; Details folgen online und im Bundesanzeiger.

wO Newsflash 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.

