AKTIE IM FOKUS
ProSiebenSat.1 weiter auf Talfahrt - Umbesetzungen im Vorstand
- Anleger unzufrieden mit MFE-Machtübernahme.
- ProSiebenSat.1-Aktien fallen um 2,2 Prozent.
- Vorstandwechsel: Giordani und Rajan übernehmen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei den Anlegern von ProSiebenSat.1 kommt die Machtübernahme durch den Mehrheitsaktionär MediaForEurope (MFE) am Dienstag nicht gut an. Nach der Mitteilung, dass der bisherige Finanzchef des Berlusconi-Konzerns neuer Vorstandschef wird, setzte der Kurs des SDax -Mitglieds seine Talfahrt mit einem Abschlag von 2,2 Prozent auf 5,45 Euro fort. Nahe 5,40 Euro erreichten sie zwischenzeitlich das Niveau vom April, konnten sich dort aber zunächst stabilisieren.
Marco Giordani übernimmt den Vorstandsvorsitz von Bert Habets, der für einen nahtlosen Übergang bis Jahresende beratend im Unternehmen tätig bleibt. Als weitere Umbesetzung wurde verkündet, dass der Posten des Finanzvorstands auf Interimsbasis von Bob Rajan übernommen wird, der von einem US-Beratungsunternehmen kommt. Er folgt auf Martin Mildner, dessen Vertrag erst Anfang September bis 2029 verlängert worden war. Zudem tritt Chief Operating Officer Markus Breitenecker von seinem Posten zurück.
Bis Ende August hatten die Aktien des deutschen Medienkonzerns noch von der Übernahme durch die Italiener profitiert, doch seither zeigt der Trend mit einem Rückschlag um mehr als ein Drittel steil bergab. Seit Anfang September ist klar, dass MediaForEurope durch einen großen Aktienkauf die 75-Prozent-Schwelle überschritten hat. Das Jahresplus der Papiere ist mittlerweile auf nur noch 10 Prozent geschrumpft./tih/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ProSiebenSat.1 Media Aktie
Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 17.108 auf Ariva Indikation (21. Oktober 2025, 16:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ProSiebenSat.1 Media Aktie um -3,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,70 %.
Die Marktkapitalisierung von ProSiebenSat.1 Media bezifferte sich zuletzt auf 1,27 Mrd..
ProSiebenSat.1 Media zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,3333EUR. Von den letzten 6 Analysten der ProSiebenSat.1 Media Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +101,65 %/+46,65 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu ProSiebenSat.1 Media - PSM777 - DE000PSM7770
Das denkt die wallstreetONLINE Community über ProSiebenSat.1 Media. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
- overweight
- neutral
- underweight
Aktionärstruktur.
https://www.digitalfernsehen.de/news/inhalte/streaming/rtl-und-joyn-darueber-jubeln-die-streamer-1160389/#google_vignette