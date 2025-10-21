    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsProSiebenSat.1 Media AktievorwärtsNachrichten zu ProSiebenSat.1 Media

    AKTIE IM FOKUS

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    ProSiebenSat.1 weiter auf Talfahrt - Umbesetzungen im Vorstand

    Für Sie zusammengefasst
    • Anleger unzufrieden mit MFE-Machtübernahme.
    • ProSiebenSat.1-Aktien fallen um 2,2 Prozent.
    • Vorstandwechsel: Giordani und Rajan übernehmen.
    AKTIE IM FOKUS - ProSiebenSat.1 weiter auf Talfahrt - Umbesetzungen im Vorstand
    Foto: Matthias Balk - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei den Anlegern von ProSiebenSat.1 kommt die Machtübernahme durch den Mehrheitsaktionär MediaForEurope (MFE) am Dienstag nicht gut an. Nach der Mitteilung, dass der bisherige Finanzchef des Berlusconi-Konzerns neuer Vorstandschef wird, setzte der Kurs des SDax -Mitglieds seine Talfahrt mit einem Abschlag von 2,2 Prozent auf 5,45 Euro fort. Nahe 5,40 Euro erreichten sie zwischenzeitlich das Niveau vom April, konnten sich dort aber zunächst stabilisieren.

    Marco Giordani übernimmt den Vorstandsvorsitz von Bert Habets, der für einen nahtlosen Übergang bis Jahresende beratend im Unternehmen tätig bleibt. Als weitere Umbesetzung wurde verkündet, dass der Posten des Finanzvorstands auf Interimsbasis von Bob Rajan übernommen wird, der von einem US-Beratungsunternehmen kommt. Er folgt auf Martin Mildner, dessen Vertrag erst Anfang September bis 2029 verlängert worden war. Zudem tritt Chief Operating Officer Markus Breitenecker von seinem Posten zurück.

    Bis Ende August hatten die Aktien des deutschen Medienkonzerns noch von der Übernahme durch die Italiener profitiert, doch seither zeigt der Trend mit einem Rückschlag um mehr als ein Drittel steil bergab. Seit Anfang September ist klar, dass MediaForEurope durch einen großen Aktienkauf die 75-Prozent-Schwelle überschritten hat. Das Jahresplus der Papiere ist mittlerweile auf nur noch 10 Prozent geschrumpft./tih/he

    ProSiebenSat.1 Media

    -2,33 %
    -3,14 %
    -5,70 %
    -22,77 %
    -11,49 %
    -20,65 %
    -48,68 %
    -87,95 %
    -36,81 %
    ISIN:DE000PSM7770WKN:PSM777

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ProSiebenSat.1 Media Aktie

    Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 17.108 auf Ariva Indikation (21. Oktober 2025, 16:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ProSiebenSat.1 Media Aktie um -3,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,70 %.

    Die Marktkapitalisierung von ProSiebenSat.1 Media bezifferte sich zuletzt auf 1,27 Mrd..

    ProSiebenSat.1 Media zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7100 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,3333EUR. Von den letzten 6 Analysten der ProSiebenSat.1 Media Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +101,65 %/+46,65 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu ProSiebenSat.1 Media - PSM777 - DE000PSM7770

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über ProSiebenSat.1 Media. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS ProSiebenSat.1 weiter auf Talfahrt - Umbesetzungen im Vorstand Bei den Anlegern von ProSiebenSat.1 kommt die Machtübernahme durch den Mehrheitsaktionär MediaForEurope (MFE) am Dienstag nicht gut an. Nach der Mitteilung, dass der bisherige Finanzchef des Berlusconi-Konzerns neuer Vorstandschef wird, setzte der …