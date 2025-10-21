ProSiebenSat.1 weiter auf Talfahrt - Umbesetzungen im Vorstand

Bis Ende August hatten die Aktien des deutschen Medienkonzerns noch von der Übernahme durch die Italiener profitiert, doch seither zeigt der Trend mit einem Rückschlag um mehr als ein Drittel steil bergab. Seit Anfang September ist klar, dass MediaForEurope durch einen großen Aktienkauf die 75-Prozent-Schwelle überschritten hat. Das Jahresplus der Papiere ist mittlerweile auf nur noch 10 Prozent geschrumpft./tih/he

